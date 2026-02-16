Acuerdo de la Confederación Regional Empresarial Extremeña
Las empresas de Extremadura pueden acceder a cinco modelos de IA por 15 euros tras un convenio de la patronal
Pueden contra con ChatGpt, Gemini, DeepSeek, Mistral y Anthropic por menos de lo que cuesta una sola licencia para un solo modelo
L. L.
La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) y la firma Olawee han suscrito un convenio con el objetivo de facilitar el acceso de pymes y personas autónomas de Extremadura a esta plataforma de Inteligencia Artificial en condiciones “muy ventajosas”, según ha informado la organización empresarial.
De acuerdo con el convenio, las empresas y entidades asociadas a la Creex podrán disponer de tres licencias de uso de Olawee por 14,99 euros al mes, con acceso a cinco modelos de IA (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Mistral y Anthropic), “por menos de lo que cuesta una sola licencia para un solo modelo”, ha señalado la patronal.
Usos y aplicaciones para el negocio
La Creex ha indicado que esta propuesta permitirá desarrollar acciones adaptadas a cada actividad, como chatbots, automatización de tareas, resúmenes, presentaciones o tratamiento de imágenes, entre otras posibilidades.
Además del acceso a los modelos, el acuerdo incluye ventajas añadidas como formación a medida, un almacén de prompts para facilitar el rendimiento de la organización, uso colaborativo con aprendizaje mutuo de herramientas de IA y acceso a una comunidad de uso para “avanzar mucho más rápido”.
Cómo adherirse al convenio
Las empresas, personas autónomas o entidades interesadas en acogerse al convenio deben completar el formulario habilitado (https://creex.org/FORMULARIOS/convenioolawee.php) y, posteriormente, desde la Creex se contactará para indicar los pasos a seguir.
Transformación digital
Por otra parte, la Creex ha sido nuevamente seleccionada para desarrollar el proyecto Acelera Pyme, una iniciativa destinada a acelerar la transformación digital del tejido empresarial extremeño y de acompañar, sin coste, a empresas, personas autónomas y emprendedoras en la mejora de su competitividad. El programa se ha desglosado en dos proyectos provinciales (Acelera Pyme Cáceres y Acelera Pyme Badajoz) y contará con Oficinas Acelera Pyme (OAP) con sede física en Badajoz, Cáceres, Plasencia, Almendralejo y Zafra para ofrecer asesoramiento, formación, información y acompañamiento gratuito.
Como primer paso del despliegue territorial, la Creex ha anunciado la jornada 'Presentación Oficina Acelera Pyme Creex (Badajoz)', que se celebrará este miércoles 18, a las 09.30 horas, en el Pabellón Central Ferial de Zafra. La sesión está planteada para dar a conocer el proyecto, el equipo técnico y las principales líneas de apoyo disponibles.
La patronal ha señalado que llega a esta nueva edición con la experiencia acumulada de más de 1.500 negocios asesorados, 52 jornadas divulgativas y 12 talleres empresariales en la convocatoria anterior, además del respaldo de proveedores tecnológicos. Sobre esa base, el proyecto desarrollará acciones durante 2026 y 2027 para orientar decisiones tecnológicas “con criterio”, evitar inversiones innecesarias y priorizar soluciones que generen mejoras en productividad y resultados, ha indicado.
No solo “estar en redes”
En el marco de la jornada, la Creex ha apuntado que la digitalización ya no se limita a “estar en redes” o “usar un programa”, sino que implica optimizar procesos, ganar eficiencia, tomar decisiones basadas en datos y aprovechar oportunidades como la Inteligencia Artificial.
La sesión incluirá una explicación de las principales ayudas y líneas de financiación vinculadas a la digitalización, además de pautas prácticas para reducir la brecha digital. La patronal ha puesto el foco en que, a su juicio, persisten dificultades en ámbitos como el uso avanzado de herramientas digitales, la implantación de soluciones de gestión, el comercio electrónico, la ciberseguridad o el uso responsable de la IA.
Participarán como ponentes Ismael Capataz Millán (técnico de la Oficina Acelera Pyme Creex (Zafra y Almendralejo)), Consuelo Masa Gragera (técnica de la Oficina Acelera Pyme Creex (Badajoz)) y José Antonio Sereno Sánchez (técnico de las Oficinas Acelera Pyme Creex).
Puntos de atención presencial y a distancia
El proyecto combinará atención a través de canales digitales para resolver consultas y tramitar solicitudes con tres puntos de atención presencial y permanente en Badajoz, Almendralejo y Zafra, lo que, según ha indicado la Creex, garantiza cercanía y acceso en toda la provincia.
Las sedes físicas de las Oficinas Acelera Pyme de la Creex se encuentran en:
- Badajoz (calle Castillo de Feria s/n)
- Almendralejo (calle Automoción, 12)
- Zafra (calle Manuel Álvarez, 17)
- Cáceres (calle Obispo Segura Sáez, 8)
- Plasencia (avenida Juan Carlos I, 15 (entreplanta))
Para más información, la entidad ha facilitado el teléfono 924 28 61 61 y la web www.acelerapyme-creex.es.
- El Seprona pide la documentación de un águila real que ha participado en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- Condenado un vecino de Badajoz a indemnizar con 8.000 euros a un empresario por difamarlo en redes sociales
- La comparsa Los Lingotes gana el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- El caudal del Guadiana a su paso por Badajoz comenzará a subir este viernes por la noche
- Así te hemos contado la primera victoria de Los Camballotas en el Comba 2026
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- En directo | Detalles y curiosidades del Gran Desfile de Comparsas del Carnaval de Badajoz
- Caribe gana el desfile infantil del Carnaval de Badajoz 2026