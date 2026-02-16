Extremadura, la región más ‘consumidora’ en dudas legales

En Extremadura, los problemas legales llegan a los despachos con un denominador común: la economía doméstica y la letra pequeña. La comunidad encabeza el ranking nacional de consultas en materia de consumo, según el Observatorio Jurídico de Legálitas 2025, elaborado a partir de 1.364.713 consultas reales de ciudadanos, clasificadas mediante herramientas de inteligencia artificial para identificar tendencias y focos de conflicto.

El dato que sitúa a Extremadura en la parte alta del mapa es contundente: el 35,6% de sus consultas se agrupan en consumo, un peso superior a la media española (30,22%). De hecho es la proporción más alta en esta materia de todas las regiones. Le siguen laboral (14,97%) e inmueble (10,32%), un perfil que dibuja una región donde las dudas se concentran especialmente en compras, contratos, servicios y, sobre todo, banca. Cerca del 10% estarían los ámbitos civil y administrativo, que superarían al los de fiscalidad (6,4%), penal (5,14%), seguros (4,62%) y mercantil (3,53%).

A escala nacional, el observatorio confirma que el año terminó con un ‘top 3’ de preocupaciones muy reconocible: consumo (26,39%), laboral (17,41%) e inmueble (16,4%). Tres áreas que, simplificando, responden a los grandes miedos cotidianos: el bolsillo, el trabajo y la vivienda.

En el área de consumo, el protagonismo vuelve a estar en las entidades financieras. Las consultas se disparan cuando aparecen gastos hipotecarios, tarjetas revolving, microcréditos, impagos o dudas sobre comisiones y productos vinculados. Son conflictos que afectan de forma directa al día a día y que, con la inflación y la incertidumbre económica, han seguido tensando la relación entre clientes y bancos.

El informe también recoge cómo episodios puntuales pueden convertirse en un aluvión de reclamaciones. El apagón general del 25 de abril de 2025 elevó durante semanas las consultas por suministros y telefonía, con usuarios que denunciaron cortes, problemas de facturación y un repunte de prácticas engañosas, cuando comerciales se hacían pasar por la compañía para promover cambios de contrato.

Ámbito laboral

En el terreno laboral, muchas preguntas nacen de la necesidad de entender reformas y derechos en un contexto de cambios de jornada, organización interna o incertidumbre en el mercado. A nivel general, Legálitas constata que la conciliación laboral y familiar, junto a salarios, vacaciones, bajas médicas y jubilación, concentran buena parte del interés. También se mantienen dudas sobre contratos temporales y fijo discontinuo, uno de los formatos más confusos tras la reforma laboral.

Una de las tendencias más llamativas del año es el incremento de consultas por ‘autodespido’: la posibilidad de que un trabajador extinga su contrato con derecho a indemnización y prestación si la empresa incumple obligaciones. El fenómeno revela un cambio de actitud: más personas conocen los mecanismos de protección y están dispuestas a utilizarlos. A esto se sumó el efecto de la reforma del desempleo (RDL 2/2024), que disparó dudas sobre subsidios y compatibilidades.

Vivienda

La vivienda sigue siendo un termómetro social. El observatorio indica que más del 47% de las consultas inmobiliarias están vinculadas al alquiler, en un mercado con precios al alza y oferta insuficiente. En 2025 pesaron especialmente la entrada en vigor del Índice IRAV para actualizar rentas desde enero, el debate sobre zonas tensionadas y el crecimiento del alquiler por habitaciones y el subarriendo como alternativa cuando el piso completo se vuelve inaccesible.

Dentro de esta misma área, crecieron los conflictos en comunidades de propietarios: impagos de cuotas, discusiones sobre juntas, mayorías y responsabilidades por daños. Y también repuntó la compraventa (16,35% del área), en parte porque algunos propietarios optaron por vender ante límites y cambios regulatorios en el alquiler.

La campaña de la Renta volvió a ser un clásico quebradero de cabeza, con consultas masivas por miedo a cometer errores, además de dudas sobre sucesiones, donaciones o tasas municipales. Y en el ámbito penal, el informe retrata una realidad ya instalada: las estafas 'on line' se han convertido en la ‘epidemia’ delictiva más habitual, con suplantaciones y fraudes cada vez más sofisticados.

En paralelo, 2025 dejó también un aumento de reclamaciones relacionadas con seguros tras temporales e inundaciones. El documento apunta, además, un crecimiento del 43% en gestiones ante el Consorcio de Compensación de Seguros, empujadas por siniestros meteorológicos.

Lo que viene en 2026

El observatorio pone deberes al calendario y anticipa un año con normas y cambios que afectarán directamente a consumidores, familias y autónomos. El primer gran foco será la nueva Ley de Crédito al Consumo, actualmente en tramitación, que podría aumentar las consultas sobre cláusulas abusivas y tipos de interés, además de comisiones y seguros vinculados a préstamos.

El segundo, en el ámbito laboral, es la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor a 19 semanas, que generará dudas sobre cesión de semanas, trámites y posibles conflictos con empresas. El tercero tiene que ver con la vivienda: la renovación de numerosos contratos de alquiler firmados durante la pandemia puede traer subidas al ajustarse rentas antiguas a precios actuales y multiplicar discrepancias entre caseros e inquilinos.

El cuarto apunta al tejido de autónomos: la posible implantación del sistema Verifactu —con nuevas exigencias en facturación— abre un frente de adaptación tecnológica y dudas prácticas para pequeños negocios. Y el quinto llega a las calles: la Ley 5/2025 introduce la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para determinados vehículos personales ligeros, como patinetes eléctricos y algunas bicicletas eléctricas, un cambio que previsiblemente elevará consultas sobre coberturas y responsabilidades en accidentes.

Con este retrato, Extremadura aparece como una comunidad especialmente sensible a todo lo que toque consumo y banca, pero también a los cambios que ya asoman en alquiler, conciliación y actividad autónoma. Un 2026 con normas nuevas y contratos que vencen promete más preguntas —y, para muchos, la misma necesidad de siempre: entender a tiempo qué se firma, qué se paga y qué derechos se tienen.