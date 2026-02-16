El Gobierno estudia ayudas al regadío tras los daños por las borrascas

El Gobierno de España estudiará posibles ayudas al sector agroalimentario y a las comunidades de regantes afectadas por los daños ocasionados por las últimas borrascas, tras mantener este lunes una reunión en Don Benito (Badajoz) con representantes del regadío de la cuenca del Guadiana.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha señalado que el objetivo del encuentro es “escuchar a los regantes” y analizar en qué puede colaborar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para paliar los daños provocados por las crecidas del Guadiana y los desembalses, que podrían haber afectado a comunidades como Zújar, Orellana, Lobón, Montijo y Canal de las Dehesas.

García Bernal ha indicado que el Ejecutivo trabaja en medidas de apoyo al sector agroalimentario de Andalucía y Extremadura, aunque ha precisado que no maneja plazos para la aprobación de un eventual decreto de ayudas, al depender del Consejo de Ministros.

Asimismo, ha recordado que el Ministerio ya ha solicitado a la Comisión Europea la activación de la reserva de crisis agrícola, si bien ha subrayado que el Gobierno podría adoptar ayudas directas mientras se tramitan los fondos europeos.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado que la mejora de las condiciones meteorológicas ha permitido avanzar en los desembalses para recuperar márgenes de seguridad en los embalses, que llegaron a situarse en torno al 97% de su capacidad.

Según ha detallado, actualmente los pantanos de la cuenca del Guadiana almacenan unos 50 hectómetros cúbicos menos que en el momento de mayor nivel registrado durante el episodio de lluvias.

Quintana ha asegurado que la actual situación hídrica permite garantizar “cinco campañas de riego”, aunque ha insistido en la necesidad de mantener un uso responsable del agua y ha destacado el papel de las comunidades de regantes extremeñas como ejemplo de gestión eficiente a nivel nacional y europeo.

En relación con las ayudas, ha señalado que primero deberá aprobarse la normativa estatal correspondiente y, posteriormente, otras administraciones podrán complementar esas medidas sin que se produzcan solapamientos.

Daños "bestiales" en infraestructuras y cultivos

Las comunidades de regantes de Extremadura han advertido de los “daños bestiales” provocados por las últimas borrascas en infraestructuras hidráulicas y explotaciones agrícolas, y han reclamado al Ministerio de Agricultura la adopción urgente de medidas para paliar las pérdidas, aún sin cuantificar.

Así lo ha señalado el presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Extremadura (Regantex), Francisco Sánchez, tras la reunión con García Bernal y Quintana.

Sánchez ha explicado que las lluvias han provocado derrumbamientos en canales, inundaciones en estaciones de bombeo y daños en obras de modernización de regadíos, algunas de ellas actualmente en ejecución, lo que ha obligado a paralizar trabajos hasta que descienda el nivel del agua.

Además, ha alertado del impacto en cultivos permanentes, especialmente frutales, olivares, almendros o nogales, que llevan semanas anegados, una situación que puede provocar asfixia radicular y la pérdida de árboles, así como retrasos en labores agrícolas propias del inicio de campaña.

El representante de los regantes ha destacado que, aunque no se han producido daños personales, las pérdidas materiales son elevadas y aún se están evaluando, ya que parte de las zonas afectadas continúan inundadas.

Entre las principales demandas trasladadas al Gobierno figura la reparación urgente de las infraestructuras dañadas y la puesta en marcha de ayudas similares a las activadas en otras comunidades autónomas afectadas por temporales recientes.