Los resguardos de seguridad de las presas del Guadiana, "prácticamente agotados" tras el tren de borrascas

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha actualizado este lunes la situación hidrológica de la cuenca y señala que las borrascas de los últimos treinta días han generado un volumen de aportaciones "excepcional". En este contexto, ha explicado que los resguardos de seguridad de las presas (los márgenes de volumen libres para absorber crecidas) se han quedado "prácticamente agotados", por lo que deberán recuperarse “paulatinamente” mediante desembalses controlados.

La CHG ha indicado que la finalización de estos desembalses se realizará de forma gradual, de manera que el nivel vaya descendiendo lentamente, y ha apuntado que, si la previsión meteorológica se mantiene despejada para el miércoles 18 de febrero, se podrá iniciar la reducción de los caudales desembalsados.

Además, ha recordado que, sin la existencia de las presas, las avenidas sufridas habrían alcanzado caudales entre cuatro y cinco veces superiores a los observados.

Presas aliviando

Estos son los embalses que alivian agua en la provincia de Badajoz durante la jonada del lunes, 16 de febrero:

Cijara (Guadiana): apertura parcial de compuertas de aliviadero

(Guadiana): apertura parcial de compuertas de aliviadero García de Sola (Guadiana): turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero

(Guadiana): turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero Orellana (Guadiana): turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero

(Guadiana): turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero La Serena (Zújar): turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero

(Zújar): turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero Zújar (Zújar): turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero

(Zújar): turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero Cancho del Fresno (Ruecas): apertura parcial de desagüe de fondo

(Ruecas): apertura parcial de desagüe de fondo Ruecas (Ruecas): aliviado natural por aliviadero sin compuertas

(Ruecas): aliviado natural por aliviadero sin compuertas Azud de Lavadero (Ruecas): envío de agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas, apertura de desagües de fondo y aliviado natural por aliviadero sin compuertas

(Ruecas): envío de agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas, apertura de desagües de fondo y aliviado natural por aliviadero sin compuertas Sierra Brava (Arroyo Pizarroso): aliviado natural por aliviadero sin compuertas

(Arroyo Pizarroso): aliviado natural por aliviadero sin compuertas Gargáligas (Gargáligas): envío de agua a Orellana a través del Canal de las Dehesas y aliviado natural

(Gargáligas): envío de agua a Orellana a través del Canal de las Dehesas y aliviado natural Cubilar (Cubilar): envío de agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas y apertura parcial de desagües de fondo

(Cubilar): envío de agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas y apertura parcial de desagües de fondo Búrdalo (Búrdalo): apertura parcial de desagües de fondo

(Búrdalo): apertura parcial de desagües de fondo Los Molinos (Matachel): aliviado natural por aliviadero sin compuertas

(Matachel): aliviado natural por aliviadero sin compuertas Villalba de los Barros (Guadajira): aliviado natural por aliviadero sin compuertas

(Guadajira): aliviado natural por aliviadero sin compuertas Tentudía (Bodión): aliviado natural por aliviadero sin compuertas

(Bodión): aliviado natural por aliviadero sin compuertas Montijo (Guadiana): aliviado natural

(Guadiana): aliviado natural Proserpina (Arroyo de las Pardillas): apertura parcial de desagüe de fondo

(Arroyo de las Pardillas): apertura parcial de desagüe de fondo Villar del Rey (Zapatón): aliviado natural y turbinado a río

(Zapatón): aliviado natural y turbinado a río Los Canchales (Rivera de Lácara): aliviado natural y apertura de desagües de fondo

(Rivera de Lácara): aliviado natural y apertura de desagües de fondo Horno Tejero (Rivera de Lácara): apertura parcial de desagüe de fondo y aliviado natural

(Rivera de Lácara): apertura parcial de desagüe de fondo y aliviado natural El Boquerón (Arroyo de la Huerta del Rosal): aliviado natural por aliviadero sin compuertas

Como dato destacado, la CHG ha informado de que la presa de Sierra Brava ha comenzado a aliviar por la mañana de forma natural al arroyo Pizarroso, con un caudal de salida de 3,40 m³/s. Ha añadido que el embalse acumula 232,6 hm³ tras incrementar 58,5 hm³ en las dos últimas semanas (el 25,2% de su capacidad), y que buena parte de esa aportación procede del río Ruecas, a través del Canal de las Dehesas desde el azud del Lavadero.

Estaciones de aforo en aviso rojo

Además, este lunes, la CHG ha detallado las estaciones de aforo que superan el umbral de aviso hidrológico rojo (situaciones “muy peligrosas” con probable inundación y cortes de vías de comunicación):

Guadiana: Orellana la Vieja

Zújar: Campanario

Guadiana: Don Benito

Guadiana: Villagonzalo

Guadiana: Mérida

Guadiana: Badajoz

Información en tiempo real y vigilancia

La CHG ha recordado que mantiene vigilancia constante de la evolución de los niveles y que la información de avisos hidrológicos puede consultarse en tiempo real a través del sistema SIRA (además de sus canales en Telegram).