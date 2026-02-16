Aves rapaces
El milano real repunta, con Extremadura como uno de sus principales bastiones
El censo de SEO/BirdLife (uno por década) contabiliza 20.000 ejemplares másen España, de ellos 7.335 en Extremadura, tras su situación crítica en el siglo XX
La historia del milano real ha estado marcada por una paradoja: fue un ave «bastante común» en el pasado, pero a lo largo del siglo XX sufrió un acusado descenso por la intensa persecución humana, hasta el punto de llegar casi a desaparecer en amplias regiones. Ahora, el censo que SEO/BirdLife realiza cada década ha evidenciado que la especie muestra signos bastante evidentes de recuperación.
España cuenta en la actualidad con 1.388 dormideros de milano real y con 73.353 ejemplares, unos 20.000 más que hace diez años. Se trata de la principal conclusión del censo de población reproductora que la organización ha realizado durante el invierno 2024/2025.
Por zonas, Castilla y León es la comunidad con mayor presencia de invernantes, tanto a escala nacional (con el 54% del total estatal) como global. Junto a Castilla-La Mancha y Extremadura (con un 10% de los milanos reales cada una), estas tres comunidades acumulan cerca del 75% de la población española invernante.
Un ave inconfundible en vuelo
El milano real resulta inconfundible en vuelo, no solo por la extraordinaria habilidad con la que ejecuta todo tipo de maniobras y regates, sino por poseer una silueta característica, con una cola profundamente ahorquillada, de color rojizo anaranjado, y unas largas alas acodadas y provistas de una mancha blanca muy visible. Concentra el grueso de su población (90%) en Alemania, Francia y España, país donde además de su presencia invernante, mantiene una importante población reproductora distribuida con desigual densidad. Presenta dos grandes áreas de cría: el centro-oeste de la península (Cáceres, Salamanca, Zamora, Ávila, Segovia y Madrid) y la cara sur de los Pirineos hasta el valle del Ebro (Navarra, Zaragoza, Huesca y Lleida).
El proyecto Life EuroKite
SEO/BirdLife destaca el trabajo del proyecto Life EuroKite, una iniciativa de 26 países orientada a conocer mejor las amenazas sobre el milano real (entre otras especies). Ha equipado con emisores GPS a 615 milanos reales y a otras 80 rapaces (pigargo europeo, águila imperial oriental y milano negro) en 39 zonas de marcado y un área de refuerzo en 12 países, con el objetivo de controlar su actividad de forma permanente. En caso de muerte, los miembros del equipo se encargan de localizar el ejemplar y de determinar la causa.
Gracias al GPS, el proyecto ha podido determinar con mayor precisión las zonas de distribución y alimentación, así como los desplazamientos, lo que ha facilitado la detección e identificación de amenazas. «Todo ello gracias también a la participación de las administraciones públicas y agentes medioambientales de nuestro territorio», puntualiza SEO/Birdlife.
Mortalidad y amenazas
En concreto, esta organización ha colocado dispositivos GPS a más de 76 milanos reales. De ellos, alrededor del 30% ha fallecido por diferentes causas, con el envenenamiento como principal factor, seguido de la colisión con aerogeneradores y con líneas eléctricas, y la electrocución.
