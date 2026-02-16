Miguel Ángel Morales pide una "acción conjunta" para que Almaraz "no se cierre"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha pedido una "acción conjunta" de todos los agentes implicados (administraciones y empresas propietarias) para que la central nuclear de Almaraz "no se cierre", al considerar que una provincia como Cáceres necesita industrias y que "no hay ninguna razón objetiva" trasladada que justifique ese cierre.

Morales ha participado este lunes en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata en una reunión convocada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a raíz de la visita de una delegación de eurodiputados a Extremadura para evaluar el posible cierre de la central.

En ese contexto, ha señalado que la Diputación Provincial ya lo ha manifestado en plenos institucionales, donde ha habido una declaración de apoyo “sin ningún tipo de fisura” de los dos grupos políticos (PSOE y PP) a la continuidad de la nuclear.

"Cordura" y menos confrontación política

El presidente de la institución provincial ha reclamado "un poco de cordura" y ha defendido que “no es una cuestión de enfrentamientos políticos” entre partidos, ni de la Junta de Extremadura con el Gobierno de España. Por ello, ha insistido en que “debe haber una acción conjunta de todos para que la nuclear no se cierre”, priorizando ese objetivo frente a la “diatriba política”.

Tras la reunión, Morales ha incidido en que le gustaría que las empresas propietarias y el Gobierno de España “se pusieran de acuerdo” y que la continuidad de Almaraz “estuviera asegurada”. A su juicio, todas las administraciones han de trabajar en esa línea “más allá” de los intereses políticos de cada una.

Empleo y población en Campo Arañuelo

Morales ha subrayado la necesidad de que los alcaldes del entorno tuvieran la seguridad de que hay una industria que va a mantener el empleo y ayudar a fijar población en el territorio, algo que, según ha lamentado, “sin la nuclear es difícil”.

El presidente de la Diputación ha echado de menos la presencia del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, para que explicara la posición del Ejecutivo, al considerarlo “el actor fundamental”. Ha recordado que las empresas han pedido la prórroga, que está estudiando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y que la última palabra la tendrá el Gobierno de España. Según ha recalcado, Quintana no ha asistido porque la Comisión de Peticiones “no lo ha entendido así”.

Sin novedades sobre la gigafactoría

Sobre la alternativa industrial anunciada con la gigafactoría de Navalmoral para crear empleo en la zona, Morales ha afirmado que “no sabemos nada del tema”, por lo que ha vuelto a abogar por la continuidad de la central como motor de desarrollo de la comarca de Campo Arañuelo.

Finalmente, ha pedido “enfrentamientos políticos los menos posibles” y ha defendido que el interés general debe centrarse en “la población” y los ciudadanos del entorno de Almaraz, “y no en los partidos políticos”.