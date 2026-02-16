Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evento solidario

La Uex anima a los extremeños a correr a favor de los afectados por los incendios del pasado verano

El cross, en el Complejo Deportivo El Cuartillo (Cáceres), incluirá una caminata/carrera de 2 kilómetros y una prueba de 6 kilómetros

Un vecino trabaja en un área quemada tras el incendio de Jarilla.

Un vecino trabaja en un área quemada tras el incendio de Jarilla. / Eduardo Palomo / Efe

El Periódico Extremadura

Cáceres

La Universidad de Extremadura (UEx) ha organizado para el próximo domingo, 22 de febrero, en Cáceres el I Cross Solidario (UEx-VIEWNEXT), una iniciativa con la que ha previsto recaudar fondos para los afectados por los incendios forestales que han impactado en varias comarcas extremeñas el pasado verano.

La prueba se celebrará en el Complejo Deportivo El Cuartillo, en la carretera de Trujillo, una instalación gestionada por la Diputación de Cáceres.

Dos modalidades y horarios

La organización ha establecido dos modalidades: una caminata/carrera de 2 kilómetros, con salida a las 10:00 horas, y una carrera de 6 kilómetros programada para una hora después.

Los inscritos en la prueba de 6 kilómetros que pertenezcan a los colectivos de alumnos, personal docente e investigador (PDI) y personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) de la UEx también han quedado incluidos en la final del Trofeo Rector de Campo a Través. Los premios de este trofeo se entregarán en la jornada final prevista para el 15 de abril.

El cross contará con cinco categorías (absoluta, estudiantes UEx, PDI UEx, PTGAS UEx y Alumni), diferenciadas por género, y concederá premios a los tres primeros clasificados de cada categoría.

La UEx ha indicado que el evento cuenta con la colaboración de la Diputación de Cáceres, Alianza Extremadura es Futuro, el Consejo Social de la UEx, Cruz Roja, Fundación Universidad, el Consejo de Alumnos de la UEx, Fundación Jóvenes y Deporte y la Junta de Extremadura.

