UGT manifiesta su apoyo a la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz

La sección sindical de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en la Central Nuclear de Almaraz manifiesta su apoyo “firme y decidido” a la prórroga del funcionamiento de la planta ante la incertidumbre que, según expone, genera el calendario de cierre de las centrales nucleares en España y la próxima jornada antinuclear en el Congreso de los Diputados. El comunicado está fechado en Almaraz el 13 de febrero de 2026.

El sindicato considera que el mantenimiento de la central es una pieza clave para la estabilidad económica de Extremadura y para la soberanía energética del país. Su postura se fundamenta en tres pilares estratégicos: seguridad de suministro, energía sin emisiones directas y contención de precios.

Garantía de seguridad de suministro

La sección sindical defiende que Almaraz proporciona energía de base constante e independiente de las condiciones meteorológicas y subraya que prescindir de ella en el corto plazo pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico, además de obligar a depender de fuentes externas o de tecnologías que califica como menos fiables.

UGT plantea que, en plena transición ecológica, no se puede cerrar una planta que genera electricidad de forma masiva sin emitir gases de efecto invernadero. En este sentido, sostiene que la energía nuclear es una aliada para cumplir los objetivos de descarbonización y advierte de que el cierre prematuro de Almaraz supone un retroceso al tener que cubrir su producción con fuentes fósiles.

Abaratamiento de la factura eléctrica

El sindicato señala que la energía producida por Almaraz es de las más competitivas del mix actual y afirma que su continuidad es fundamental para contener los precios de la electricidad, protegiendo el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas. También apunta que un cierre precipitado encarece “inevitablemente” el recibo de la luz.

Impacto social y empleo en Campo Arañuelo

La sección sindical advierte de que el cierre de la central es “un golpe social” para la comarca de Campo Arañuelo y para Extremadura y añade que no se puede hablar de reto demográfico y transición justa mientras, según sostiene, se destruyen miles de empleos directos e indirectos de alta cualificación.

En el comunicado, UGT insta a las administraciones competentes a la ampliación inmediata del permiso de explotación de la Central Nuclear de Almaraz y reclama la revisión total del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, al considerar que está desfasado. Además, defiende que la transición energética debe ser, “ante todo”, justa y racional.