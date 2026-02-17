APAG describe una "situación dramática" en el campo extremeño y pide "ayudas reales y no humo"

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, advierte de que el paso de varias borrascas consecutivas, que han llevado al máximo las cuencas del Tajo y el Guadiana y han generado rachas de hasta 150 km/h, ha dejado explotaciones agrarias en una "situación dramática". La organización reclama a la Junta de Extremadura y al Ministerio de Agricultura que actúen dentro de sus competencias con "ayudas reales" y no "humo".

En sus declaraciones de este martes a los medios, pone el foco en dos asuntos: el retraso en el abono de los pagos acoplados de la PAC y las pérdidas económicas derivadas de las precipitaciones, los fuertes vientos y los desembalses, que afectan a producciones e infraestructuras en distintas zonas.

"Tenía que estar ya pagada"

Metidieri explica que los pagos acoplados son una ayuda ligada a la producción, que se abona por cabeza de ganado en ovino, caprino y vacuno. El ganadero cobra unos 16,2 euros por animal en ovino y caprino y alrededor de 90 euros por vaca, con una parte fija y otra variable en función de los animales declarados.

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, este martes ante los medios en Mérida. / Apag Extremadura Asaja

Según indica, el importe total de esta línea en Extremadura asciende a 84,8 millones de euros y, de esa cantidad, el 90% (unos 76 millones) “se tenían que haber abonado a día de hoy” a los ganaderos. Compara la situación con la campaña anterior y recuerda que “el año pasado, el día 3-4 de febrero, estaba ya en el bolsillo de los ganaderos”, mientras que ahora “lo desconocemos” y el sector sigue “a la espera”.

Por ello, exige a la Consejería de Agricultura que “lo antes posible” pague esa deuda con los ganaderos de ovino, caprino y vacuno. A su juicio, estos abonos suponen una prioridad para el campo extremeño y reclama que “todo el mecanismo” esté ya en marcha.

Daños por lluvias, vientos y desembalses

Metidieri traslada su “preocupación” por los daños, pérdidas y consecuencias económicas de las precipitaciones y los desembalses. Entre las producciones afectadas, cita el olivar, con problemas por el retraso de la recolección en zonas tardías. Señala que, aunque la campaña está avanzada, queda cosecha por recoger en áreas como Campiña Sur y en localidades como Navalvillar de Pela y La Nava de Santiago, lo que se traduce en pérdidas “en el fruto que queda en el árbol”. También advierte de los numerosos olivos arrancados por los fuertes vientos.

En el caso de los cereales de invierno, indica que se han producido inundaciones y encharcamientos en estas superficies. Aún es pronto para cuantificar los daños, pero Metidieri advierte de que “va a haber bastante afectación”. Además, subraya que los temporales no permiten la siembra en zonas tardías donde todavía queda “un número importante de parcelas” pendientes.

Respecto a los cultivos de regadío, alerta de parcelas “totalmente inundadas”, con afectación desde frutales hasta brócoli que estaba “a punto de recogerse”.

A estos daños suma los registrados en infraestructuras: desperfectos en cerramientos, naves y numerosos caminos rurales para acceder a las explotaciones, que están “totalmente afectados”.

Junto al Guadiana: arrastres, bombas y casetas dañadas

Sobre los efectos de los desembalses, Metidieri destaca los arrastres de tierra en fincas limítrofes con la cuenca del Guadiana, además de motores y bombas de agua perjudicados y daños en casetas.

En este contexto, anima a agricultores y ganaderos a notificar todos los perjuicios. Recuerda que la Consejería abrió este lunes una página para centralizar los datos e indica que también puede tramitarse a través de las organizaciones agrarias, incluida APAG Asaja Extremadura. “Que no se quede nadie sin informar de los daños”, insiste, reclamando que se dé parte de todo lo ocurrido.

A la vez, pide a la Consejería de Agricultura que esa recopilación se traduzca en medidas efectivas y no quede solo en un registro, "como el Observatorio de Precios".

"Ya ocurrió el año pasado"

Según Metidieri, el sector teme que se repita lo ocurrido en episodios anteriores. Recuerda los daños por las inundaciones de marzo del año pasado en la comarca de Don Benito y asegura que, a día de hoy, "no hay notificación ni respuesta alguna” de la Junta. También cita los incendios registrados del 1 al 16 de junio del pasado verano, que, según afirma, no tienen ayudas autonómicas.

En cuanto al Ministerio de Agricultura, reprocha igualmente falta de respuesta y pone como ejemplo la visita de estos días de la secretaria de Estado Begoña García Bernal para valorar los daños por lluvias. En su opinión, el Ministerio debe empezar por cumplir el compromiso publicado en el Boletín Oficial del Estado relativo a la ayuda para cultivos permanentes por 370 millones de euros, que —denuncia— sigue sin abonarse pese a estar publicada. También señala que no se han pagado ayudas por incendios de menos de 500 hectáreas, cuyos afectados “se quedan sin cobrar un solo euro”.

Respecto al Real Decreto de ayudas por los temporales que anuncia el Ministerio de Agricultura, pide que se concrete en “medidas reales” y no quede “en meramente humo”, como —añade— ha ocurrido con esas ayudas a cultivos permanentes, publicadas incluso en el BOE.

"Mejor regulación de cauces"

En paralelo, el líder de APAG Extremadura defiende la necesidad de anticipar medidas estructurales para una mejor regulación de cauces y la creación de presas. En ese punto, cita como ejemplo la presa del Golondrón (sobre el río Guadámez, regularía el caudal en episodios de lluvias torrenciales), un proyecto que “no acaba de ver la luz”, y pide que se explique por qué no se ejecuta, aludiendo a la protección de especies como el pez fraile y el pez jarabugocomo una de las razones que podrían estar de fondo.

Ante el escenario actual, Metidieri reclama que “cada uno asuma sus competencias”, tanto la Junta de Extremadura como el Ministerio, y señala que se debe solicitar el fondo de crisis a la Unión Europea. Recuerda que, de lo contrario, quien termina “desamparado” es “el ciudadano”.