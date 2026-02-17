Los embalses extremeños ganan en un mes agua suficiente para llenar desde cero Alqueva

Los embalses extremeños contienen agua por encima del 90% de su capacidad. A fecha de este lunes, superaban ya esa frontera en las dos provincias. En la de Cáceres, donde hace apenas un mes (el 12 de enero) figuraban al 64,4%, las presas marcan el 92,8% de aforo; en la de Badajoz, donde estaban a poco más del 61%, se sitúan ahora en el 90,2%.

Presa de Sierra Brava, aliviando agua esta semana. / CHG

Si sumamos la ganancia de una y otra en poco más de un mes —1.917 y 2.215 hectómetros cúbicos, respectivamente— se obtienen 4.132 hectómetros cúbicos (hm³), un volumen suficiente para llenar desde cero el embalse de Alqueva (4.150 hm³), el mayor de toda Europa occidental.

Sobre las aguas del Guadiana, y con una parte en territorio extremeño, esta megainfraestructura estaba este martes también en máximos, rozando su cota máxima (152 metros). Desembalsó a finales de enero por cuarta vez en su historia. Solo lo había hecho hasta ahora en 2010 (ocho años después de cerrar compuertas), 2011 y 2013.

Aliviando agua

La Serena, Alcántara, Cíjara, García Sola, Orellana, Gabriel y Galán, Valdecañas, Sierra Brava… muchas de las principales presas de la comunidad autónoma han aliviado agua también estas últimas semanas con el paso del tren de borrascas.

Regadío y electricidad

Muestra de la excepcionalidad de la situación actual es otro dato: el nivel al que se encuentra la reserva hídrica extremeña está 38 puntos porcentuales por encima de la media de la última década (91,42% frente a 53,42%), algunos de esos años de intensa sequía. No hace tanto, entre 2022 y 2023, hubo que imponer restricciones importantes en cultivos como el del arroz por la falta de precipitaciones. A día de hoy, están garantizadas cinco campañas de regadío en la comunidad autónoma.

Las importantes precipitaciones han impulsado asimismo la producción hidroeléctrica: 2025 fue el año con una producción más elevada de los últimos quince en la comunidad autónoma para esta tecnología. Y enero siguió en esta misma línea, con 365 gigavatios-hora (GWh), el doble que en el primer mes del año pasado.