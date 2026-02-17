Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los embalses extremeños ganan en un mes agua suficiente para llenar desde cero Alqueva

En las dos provincias se está por encima del 90% de capacidad, tras haber recibido 4.132 hectómetros cúbicos desde mediados de enero

La presa de Alqueva, desembalsando hace dos semanas.

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Los embalses extremeños contienen agua por encima del 90% de su capacidad. A fecha de este lunes, superaban ya esa frontera en las dos provincias. En la de Cáceres, donde hace apenas un mes (el 12 de enero) figuraban al 64,4%, las presas marcan el 92,8% de aforo; en la de Badajoz, donde estaban a poco más del 61%, se sitúan ahora en el 90,2%.

Presa de Sierra Brava, aliviando agua esta semana.

Si sumamos la ganancia de una y otra en poco más de un mes —1.917 y 2.215 hectómetros cúbicos, respectivamente— se obtienen 4.132 hectómetros cúbicos (hm³), un volumen suficiente para llenar desde cero el embalse de Alqueva (4.150 hm³), el mayor de toda Europa occidental.

Sobre las aguas del Guadiana, y con una parte en territorio extremeño, esta megainfraestructura estaba este martes también en máximos, rozando su cota máxima (152 metros). Desembalsó a finales de enero por cuarta vez en su historia. Solo lo había hecho hasta ahora en 2010 (ocho años después de cerrar compuertas), 2011 y 2013.

Aliviando agua

La Serena, Alcántara, Cíjara, García Sola, Orellana, Gabriel y Galán, Valdecañas, Sierra Brava… muchas de las principales presas de la comunidad autónoma han aliviado agua también estas últimas semanas con el paso del tren de borrascas.

Regadío y electricidad

Muestra de la excepcionalidad de la situación actual es otro dato: el nivel al que se encuentra la reserva hídrica extremeña está 38 puntos porcentuales por encima de la media de la última década (91,42% frente a 53,42%), algunos de esos años de intensa sequía. No hace tanto, entre 2022 y 2023, hubo que imponer restricciones importantes en cultivos como el del arroz por la falta de precipitaciones. A día de hoy, están garantizadas cinco campañas de regadío en la comunidad autónoma.

Las importantes precipitaciones han impulsado asimismo la producción hidroeléctrica: 2025 fue el año con una producción más elevada de los últimos quince en la comunidad autónoma para esta tecnología. Y enero siguió en esta misma línea, con 365 gigavatios-hora (GWh), el doble que en el primer mes del año pasado.

