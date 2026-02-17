Solo los extranjeros tiran ya del censo en Extremadura y se amplía la brecha entre Badajoz y Cáceres

Extremadura ha iniciado 2026 con 1.055.197 habitantes, tras ganar 570 personas en el cuarto trimestre de 2025. Sin embargo, el crecimiento se ha sostenido por la llegada de población extranjera, ya que el número de residentes con nacionalidad española ha vuelto a descender en la región.

Mientras la población española ha bajado en 443 personas en el trimestre (un 0,04 por ciento menos), la extranjera ha crecido en 1.013 residentes (un 2,01% más), hasta alcanzar las 51.370 personas. Es decir, sin la aportación exterior, el saldo demográfico extremeño habría sido negativo.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el aumento no ha sido homogéneo entre provincias. Badajoz ha concentrado prácticamente todo el crecimiento, con 531 nuevos habitantes, frente a los 39 que ha sumado Cáceres, lo que amplía la brecha territorial dentro de la comunidad.

Diferencia por provincias

La diferencia se explica por la caída de población española en cada territorio. En Badajoz, el descenso de españoles se ha limitado a 96 personas, mientras que la llegada de 627 extranjeros ha compensado ese retroceso.

En Cáceres, en cambio, la pérdida de población española ha sido mucho mayor, con 347 residentes menos. Aunque la provincia también ha ganado 386 extranjeros, ese incremento apenas ha logrado compensar el retroceso de nacionales, lo que reduce el aumento total a 39 personas.

Los principales países de origen de los nuevos residentes en el cuarto trimestre de 2025 han sido Colombia (380 personas), Venezuela (240) y Rumanía (180).

Evolución de la población en Extremadura durante el cuarto trimestre de 2025 / El Periódico Extremadura

La evolución de Extremadura se ha producido en un contexto de crecimiento demográfico generalizado en España, igualmente impulsado por la población nacida en el extranjero.

La afiliación extranjera crece en términos interanuales

El peso creciente de la población extranjera también se ha reflejado en el mercado laboral extremeño. La comunidad ha sumado 2.474 afiliados extranjeros en enero respecto al mismo mes de 2025, lo que supone un incremento del 14,22%, uno de los mayores aumentos del país, solo por detrás de Asturias y Galicia.

En términos absolutos, Extremadura ha cerrado el mes con 19.868 afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Aunque en comparación con diciembre ha registrado un descenso de 1.228 cotizantes (un 5,85% menos), el Ministerio de Inclusión ha señalado que esta caída responde al comportamiento estacional habitual de los meses de enero.

Del total de afiliados extranjeros en la región, 6.911 proceden de países de la Unión Europea y 12.957 de terceros países. Por sexo, 11.233 son hombres y 8.634 mujeres. Además, 3.274 están inscritos en el régimen de autónomos y 16.593 en el régimen general (11.537 en el general, 4.005 en el agrario y 1.051 en el hogar).

La tendencia nacional

En el conjunto nacional, la afiliación media de extranjeros ha bajado en enero en 47.319 cotizantes respecto a diciembre (un 1,5 por ciento menos), hasta situarse en 3.038.158 ocupados. No obstante, en términos interanuales ha aumentado en 195.129 personas (6,8 por ciento). Los trabajadores extranjeros representan el 14,1 por ciento del total de cotizantes del sistema, seis décimas más que un año antes.

En el conjunto del país, la población ha aumentado en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se ha situado en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, el valor más alto de la serie histórica. El crecimiento anual estimado ha sido de 442.428 personas.

Según la Estadística Continua de Población, el incremento se ha debido al aumento de personas nacidas en el extranjero, que han superado por primera vez los 10 millones (10.004.581), mientras que el número de nacidas en España ha descendido. De esos más de 10 millones, 7.243.561 tienen nacionalidad extranjera, lo que supone un nuevo récord y representa el 14,6 por ciento de la población total.