Extremadura ya vetó una propuesta de Vox para prohibir el uso del velo islámico en espacios públicos

El debate sobre el uso del velo islámico toma la agenda política nacional. El Congreso de los Diputados aborda este martes la toma en consideración de una proposición de ley de Vox para prohibir prendas como el nicab y el burka en espacios públicos, una polémica que no es nueva en Extremadura.

El pasado verano, la Mesa de la Asamblea ya vetó una propuesta similar de la formación de Santiago Abascal, que ni siquiera llegó a debatirse en el hemiciclo. Sin embargo ahora, en plenas negociaciones para formar gobierno en Extremadura y Aragón, el PP ha avanzado que dará su respaldo.

Parques y colegios

La proposición de ley defiende los mismos términos que la fallida propuesta de impulso que se registró en Extremadura. La formación pide prohibir el uso del velo islámico tanto en espacios públicos como en espacios privados de uso público (centros educativos, hospitales, parques infantiles o restaurantes) al entender que supone una "clarísima erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva" y un "sometimiento al varón".

A ello se une el "grave riesgo para la seguridad". "No se trata de una cuestión de sentimientos religiosos, sino del peligro que representa una ideología incompatible con el modo de vida occidental", sostiene Vox.

Apoyo del PP

La proposición de ley incluye la modificación del Código Penal para castigar con hasta tres años de prisión a quienes impongan "de manera violenta, intimidación o cualquier forma de coacción" el uso de estas prendas. Asimismo, propone reformar la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España para contemplar la expulsión del territorio nacional en caso de infracciones graves, e incorporar a la ley de protección de la seguridad ciudadana el uso del nicab o el burka como infracción leve.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha avanzado que su grupo apoyará la toma en consideración de la norma y ha subrayado que "el PP y Vox tienen que entenderse", en línea con la estrategia de acercamiento entre ambas formaciones en distintos ámbitos. El respaldo popular se produce después de que el partido ya anunciara en su Congreso Nacional de julio su intención de prohibir el uso del burka.

El precedente en la Asamblea

En Extremadura, Vox registró el pasado 4 de julio una propuesta de impulso que instaba a la Junta a declarar que el velo islámico atenta contra los derechos de la mujer y a prohibir su uso en espacios públicos "abiertos o cerrados", incluidos centros educativos, hospitales, instalaciones deportivas y parques infantiles. Solo cuatro días después, la Mesa (presidida entonces por el PSOE y con mayoría del bloque de izquierda) acordó no admitirla a trámite "al no ser competencias de la Junta de Extremadura las materias objeto de impulso".

De este modo, la propuesta no llegó a debatirse en el pleno. El portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Óscar Fernández, lamentó el veto y aseguró que se impedía debatir "la opinión de 50.000 extremeños que confiaron en Vox". La formación alegó que estas prendas son incompatibles "con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres".

En Extremadura, la población musulmana ronda las 22.000 personas, con mayor presencia en el norte de la provincia de Cáceres, especialmente en municipios como Navalmoral de la Mata y Talayuela, y en la ciudad de Badajoz. Mientras el Congreso decide ahora si tramita la proposición de ley de Vox, en la región el debate quedó, al menos por el momento, fuera del Parlamento.