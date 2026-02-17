Estos son los ocho restaurantes que representan a Extremadura en el campeonato de hamburguesas

Extremadura no es solo tierra de ibéricos y dehesa, también lo es de brioche tostado, carne madurada y salsa de autor, pues ocho establecimientos extremeños competirán junto a 422 establecimientos, del 29 de enero hasta el 1 de Marzo, para ver quien se lleva el premio a "Best Burguer Spain".

Varias hamburgueserías de la región han decido llevar su negocio a un nivel más y participar en una competición nacional con el objetivo de llevarse el título a casa, demostrando que el concepto de "alta cocina" no es solo exclusivo de las grandes ciudades.

Todas estas hamburgueserías son muy diferentes entre sí pero comparten una misma filosofía, la de ofrecer ingredientes de gran calidad para todos los bolsillos.

Si te gusta el buen comer y estás por Extremadura por nada del mundo deberías perder la oportunidad de probar las propuestas de ninguna de ellas.

Cáceres ha acudido con Artisan Food Trucks España (Talayuela) y Lambios Burger (Acehúche), mientras que Badajoz destaca por su alta partipación con la presencia de Axo Que Bueno (Don Benito), AZ Burger (Azuaga), B de Burger (Badajoz), Origen Bouquets House (Badajoz), Bodega's Burguer (Jerez de los Caballeros) y La Tahona (Santa Marta de los Barros).

Artisan Food Trucks España

Destaca por trasladar el concepto urbano del "food truck" al terreno gourmet, donde ofrecen tradición con un toque vanguardista. Este año, buscan llevarse el premio a casa con la "Artisan Burguer", una hamburguesa de vaca rubia madurada, sencilla a simple vista pero con una explosión de sabores que le harán quedarse con ganas de más.

Artisan Burguer / La Mejor Hamburguesa

Lambios Burger

Su opción "La Choncha" es un homenaje a la tradición, en el que el protagonista es el aroma potente y rústico del queso choncho, producto característico de la zona. Su salsa de queso de Acehúche rematada con Pimentón de la Vera es una forma de llevar Extremadura por bandera, reforzando la valía de un pueblo pequeño pero con mucho que ofrecer.

La choncha / La Mejor Hamburguesa

Axo Que Bueno

De competir a nivel local a estar a punto de llevarse el premio a "Best Burguer Spain" con su hamburguesa "Axa Lover", esta hamburguesa fusiona lo mejor de Extremadura e Italia para ofrecerle una hamburguesa en la que destaca la combinación de lo salado y crujiente de los kikos con la dulzura del sirope de arce y los pistachos.

Axa Lover / La Mejor Hamburguesa

AZ Burger

Si pasa por Azuaga y le apetece comerse una smash de cocción precisa y punto jugoso, no se puede perder la siguiente hamburguesería. En ella, puede encontrar una gran variedad opciones, vegetarianas incluidas, que le harán volver. "La Frascu" ha sido la opción elegida para llevarse el premio, doble carne smash de vacuno nacional con cheddar madurado y el parmesano rallado que le sabrá a familia.

La Frascu / La Mejor Hamburguesa

B de Burger

Este proyecto nace de las restricciones del Covid-19 y de la confianza mutua entre dos amigos que comparten la pasión por la comida. Si está buscando un lugar para compartir con su familia y amigos y donde primen los productos de calidad y de origen nacional, ha encontrado el lugar perfecto. Es un sitio ideal para los amantes de una buena carne de Angus y para los no tan amantes, pues ofrecen varias opciones veganas y vegetarianas, hechas a partir de Heura y que no tienen nada que envidiar a las demás, entre ellas destaca la "B de Beggie". En el campeonato, busca llevarse el premio con su hamburguesa "Crush", que sin duda alguna le hará caer perdidamente enamorado con su medallón de Carne Oro Nay cubierta con costilla de cerdo deshilachada, queso cheddar, mermelada de bacon y mayo kimchi casera.

B de burguer / La Mejor Hamburguesa

Origen Bouquets House

De empezar cocinando en pequeñas reuniones a deleitar a los pacenses con hamburguesas hechas de carnes de gran calidad, entre las que destacan sus carnes de vaca rubia gallegas, maceradas de 45 a 65 días, una opción ideal para los amantes de la carne. Este establecimiento ofrece un gran abanico de opciones, entre las que encontramos dos hamburguesas que se han llevado el premio a "Mejor Hamburguesa Extremeñas" durante dos años consecutivos, la "Thanos" y la "Stan Lee" premiada también con el "Audacious 2024 a la Innovación"; y este año buscan llevarse otro premio con "Morbius", una opción que eleva a las hamburguesas de toda la vida a otro nivel.

Morbius / La Mejor Hamburguesa

Bodega's Burger

Esta hamburguesería se caracteriza por su ambiente humilde y por ofrecer desde la smash más fina y jugosa hasta los cortes más gruesos, todas ellas elaboradas con ingredientes de gran calidad. "Bodega's Burguer" es la opción que mejor representa la forma de ver las hamburguesas de este proyecto, así como la elegida para llevarse el premio. Una triple smash de vaca rubia gallega que combina lo salado y cremoso del queso con el toque dulce que le aporta la mermelada de Bacon y la salsa Emmy de la casa.

Bodega's Burger / La Mejor Hamburguesa

La Tahona

Este establecimiento situado en la Calle La Morena, no se podría considerar un restaurante de comida rápida al uso, sino un negocio que ofrece una gran experiencia culinaria gracias a sus carnes de gran calidad. Es un lugar ideal para disfrutar de una cena tranquila o reunirte con tus amigos y en el que puedes encontrar desde hamburguesas de todo tipo hasta postres que le harán tener un hueco en el estómago sin importar lo lleno que esté. "Asia" ha sido la opción elegida para participar en el campeonato, una fusión del mundo asiático y tradición que le hará quedarse con ganas de más.

Asia / La Mejor Hamburguesa

Sus participaciones en el campeonato no solo suponen un gran impacto económico positivo para la región, sino que también sirve como escaparate para aquellos municipios que a veces pasan desapercibidos en el ámbito culinario. Si ha probado alguna de ellas y considera que debería llevarse el título de "Best Burguer Spain" no se olvide de votar.