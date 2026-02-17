El Gobierno limita durante una semana los precios de hoteles en municipios de Extremadura

El Consejo de Ministros aprueba este martes limitar de forma temporal, durante una semana, los precios de los servicios hoteleros en 14 municipios de Andalucía y Extremadura, entre ellos Burguillos del Cerro y Medellín (Badajoz), en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo, según informa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Esta limitación, propuesta por el ministro Pablo Bustinduy, entra en vigor este miércoles, 18 de febrero, y se extiende hasta el próximo día 25 como medida preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo. El objetivo es evitar un posible incremento súbito de precios por parte de plataformas intermediarias en las que se comercializan los alojamientos.

Municipios afectados

Los municipios incluidos en esta limitación son Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera (Cádiz); Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra (Granada); Cazorla y Santisteban del Puerto (Jaén); Benaoján y Ronda (Málaga), y Burguillos del Cerro y Medellín (Badajoz).

Con esta decisión, el Gobierno utiliza por primera vez el Real Decreto-ley aprobado la semana pasada, que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para aplicar una limitación temporal de precios y garantizar el acceso equitativo a bienes y servicios.

Aplicación del decreto

Al amparo de esta nueva normativa, el Consejo de Ministros declara una situación de emergencia en los 14 municipios mencionados, que son aquellos en los que hay más de diez personas desalojadas y en los que estas representan al menos el 0,1% de la población del municipio, criterios fijados en el propio decreto.

Con la entrada en vigor del acuerdo, los establecimientos hoteleros y de hospedaje en estos municipios no pueden incrementar su precio respecto al que tenían el mes previo al inicio de la emergencia.

Además, están obligados a informar de que existe una limitación de precios y de cuáles son los importes aplicables de manera "transparente". En caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.

En el acuerdo aprobado este martes, el Consejo de Ministros incluye también un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que colaboran en facilitar realojos con agilidad de la mano de las administraciones.