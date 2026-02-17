Ecos de los temporales
El Gobierno limita durante una semana los precios de hoteles en municipios de Extremadura
La medida afecta a 14 municipios de Andalucía y Extremadura y entra en vigor este 18 de febrero, debido a los efectos del tren de borrascas
El Consejo de Ministros aprueba este martes limitar de forma temporal, durante una semana, los precios de los servicios hoteleros en 14 municipios de Andalucía y Extremadura, entre ellos Burguillos del Cerro y Medellín (Badajoz), en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo, según informa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Esta limitación, propuesta por el ministro Pablo Bustinduy, entra en vigor este miércoles, 18 de febrero, y se extiende hasta el próximo día 25 como medida preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo. El objetivo es evitar un posible incremento súbito de precios por parte de plataformas intermediarias en las que se comercializan los alojamientos.
Municipios afectados
Los municipios incluidos en esta limitación son Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera (Cádiz); Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra (Granada); Cazorla y Santisteban del Puerto (Jaén); Benaoján y Ronda (Málaga), y Burguillos del Cerro y Medellín (Badajoz).
Con esta decisión, el Gobierno utiliza por primera vez el Real Decreto-ley aprobado la semana pasada, que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para aplicar una limitación temporal de precios y garantizar el acceso equitativo a bienes y servicios.
Aplicación del decreto
Al amparo de esta nueva normativa, el Consejo de Ministros declara una situación de emergencia en los 14 municipios mencionados, que son aquellos en los que hay más de diez personas desalojadas y en los que estas representan al menos el 0,1% de la población del municipio, criterios fijados en el propio decreto.
Con la entrada en vigor del acuerdo, los establecimientos hoteleros y de hospedaje en estos municipios no pueden incrementar su precio respecto al que tenían el mes previo al inicio de la emergencia.
Además, están obligados a informar de que existe una limitación de precios y de cuáles son los importes aplicables de manera "transparente". En caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.
En el acuerdo aprobado este martes, el Consejo de Ministros incluye también un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que colaboran en facilitar realojos con agilidad de la mano de las administraciones.
- El Seprona pide la documentación de un águila real que ha participado en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- La comparsa Los Lingotes gana el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- El caudal del Guadiana a su paso por Badajoz comenzará a subir este viernes por la noche
- La comparsa Sanyati no puede asistir al Gran Desfile de Badajoz
- San Roque no se quedará sin enterrar la sardina; lo asumirá el hostelero Óscar Tejeda: 'Lo tenemos todo preparado
- Así te hemos contado la primera victoria de Los Camballotas en el Comba 2026
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- En directo | Detalles y curiosidades del Gran Desfile de Comparsas del Carnaval de Badajoz