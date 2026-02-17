Guardiola defiende que su "feminismo real" no será un escollo para el pacto con Vox

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, aseguró ayer que el «feminismo real» que ella defiende «jamás será un escollo» para pactar con Vox y cargó contra las críticas recibidas por una entrevista concedida a OKDiario que derivó en una polémica de alcance nacional. «Nadie me va a cuestionar esto y no voy a aceptar ni una sola lección de la izquierda», aseguró.

En declaraciones a los medios desde Almaraz, Guardiola insistió en que su postura en materia de igualdad no puede interpretarse como un obstáculo en las negociaciones abiertas para formar gobierno con Vox porque ella defiende un feminismo «real, no un feminismo de pancarta, de discurso o que mira para otro lado cuando se trata a las mujeres como ganado. No el feminismo que se sienta en el mismo Consejo de Ministros con quien consume prostitución y ni siquiera mueven un dedo», dijo.

Socios de gobierno

En la entrevista en cuestión, Guardiola afirma que no se avergüenza de pactar con Vox y que, de hecho, «quiere» que la formación de Santiago Abascal sea su socio de gobierno. A menos de dos semanas de someterse a una investidura para la que aún no tiene apoyos, María Guardiola insiste en que el pacto es posible porque a ambos partidos les unen muchas más cosas de las que les separan.

«Si mi feminismo fuera el feminismo de la señora Montero, es decir, que le interesa sacar a violadores de la calle, entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox», afirmó la presidenta en su respuesta. Estas palabras provocaron una cascada de críticas desde distintos ámbitos, especialmente desde el PSOE y el Ministerio de Igualdad, pero también desde su propio partido.

Atlas News

Cascada de críticas

«En 2023 María Guardiola ya afirmó que no gobernaría con quienes niegan la violencia que sufren las mujeres, pero no solo se plegó entonces a quienes sostienen esas posiciones, sino que ahora parece asumir y reproducir su marco ideológico y discursivo, alejándose de los consensos básicos que han permitido avanzar en derechos y libertades», afirmó el PSOE.

En un comunicado, los socialistas extremeños exigieron a Guardiola aclarar su posición «real» en materia de igualdad y violencia de género tras «unirse a la corriente ultra para poder navegar y no hundirse». El PSOE tildó de «lamentables e irresponsables» estas declaraciones de Guardiola por «blanquear» el discurso de un partido que ha cuestionado leyes y políticas contra la violencia machista. «Vox no solo no es feminista, sino que alimenta la misoginia», advierte el PSOE.

La mujer, "moneda de cambio"

En la misma línea se expresaron la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la secretaria de Igualdad del PSOE federal, Pilar Bernabé, que acusaron al PP de utilizar los derechos de las mujeres como moneda de cambio. «El PP y la señora Guardiola están demostrando que quieren a toda costa sorber y soplar», dijo Ana Redondo, para quien el mensaje de Guardiola es «peligroso, cínico e incoherente».

La ministra de Igualdad, Ana Redondo. / Marta Fernández - Europa Press

Pero lo cierto es que la respuesta de la presidenta extremeña tampoco gustó en Génova. «Hay que hacer menos ruido en los medios de comunicación y trabajar más en el ámbito de las mesas de negociación con discreción y teniendo muy claro que lo importante es darle cuanto antes un Gobierno a Extremadura», dijo la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, al ser preguntada por la entrevista.

Noticias relacionadas

"Gobierno feminista"

Finalmente, María Guardiola matizó sus palabras en declaraciones a los medios desde Almaraz. «Considero que ese es el feminismo que debería defender Vox. Claro que sí. Y el que debería defender cualquiera: la igualdad real entre hombres y mujeres, y yo la defiendo con hechos», reiteró tras recordar que tiene "un gobierno feminista, donde las mujeres están siempre dando un paso al frente, se condena la violencia machista y se ponen en marcha los centros de crisis 24 horas para atención a víctimas de violencia sexual que antes no existían. Donde trabajamos siempre por la dignidad, el respecto y la libertad de las mujeres", concluyó.