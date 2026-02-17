Ibarra dice entender que Felipe González vote en blanco, pero él seguirá votando al PSOE

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarraha dicho este martes en el Congreso de los Diputados que entiende que el exlíder socialista Felipe González vaya a votar en blanco en unas elecciones generales, como gesto de protesta contra Pedro Sánchez, aunque él ha asegurado que seguirá votando al PSOE.

Rodríguez Ibarra ha respondido a preguntas de los periodistas al llegar al acto solemne que conmemora que la Constitución vigente se ha convertido en la más longeva de la historia de España.

"El voto es libre y es secreto”

Al ser preguntado por las declaraciones de González de la semana pasada, Ibarra ha contestado primero que “el voto es libre y es secreto”. Después, al pedirle su opinión sobre el expresidente del Gobierno, ha añadido que es “la mejor”.

Y ante la cuestión de si comprende que González haya dicho que votará en blanco, Ibarra ha respondido: “Sí, le entiendo, sí”.

Sobre lo que hará él en unas generales, el expresidente extremeño ha afirmado que sí votará al PSOE. No obstante, ha añadido que pasará de la lista de su provincia a "aquellos que voten a favor de la financiación singular de Cataluña”.

También se ha referido al futuro del partido cuando Sánchez deje el liderazgo y ha señalado que, si el PSOE ha superado perder una guerra y un exilio de cuarenta años, “por muchas cosas que pasen” va a “seguir estando”.

Posiciones dispares en el PSOE

Las declaraciones de Felipe González (anunciando que se inclinaría por el voto en blanco como protesta) han vuelto a evidenciar diferencias internas en el socialismo. En ese contexto, Ibarra ha enmarcado su postura como una opinión personal, al tiempo que ha remarcado que en el partido conviven voces distintas: “En el PSOE hay voces y hay la voz del PSOE”.

Abstención para la investidura de Guardiola

Rodríguez Ibarra ha reiterado además que él habría optado por la abstención del grupo socialista para la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura, una posición que ya ha expresado ante la ejecutiva regional tras las elecciones.

Ha indicado que varias ministras se han pronunciado en contra de esa abstención y ha subrayado que, aunque son “opiniones distintas” a la suya, las respeta, a la espera de que el PSOE adopte una decisión como partido.