El precio de un garaje roza los 15.000 euros en Extremadura y ralentiza su subida al 1,1%

El precio de un garaje roza los 15.000 euros de media en Extremadura y ralentiza su crecimiento en 2025 con un alza del 1,1%, lo que supone la sexta subida en la última década.

Según el portal inmobiliario Fotocasa, en 2025 en Extremadura se pagó por un garaje 14.921 euros, frente a los 14.763 de 2024, en el que se registró una variación interanual del 11,7%.

Las ciudades extremeñas que experimentaron incrementos fueron las de Mérida (28,3%), Cáceres (4,5%) y Badajoz (3,7%), mientras que los precios cayeron en Don Benito (-2,6%) y Plasencia (-10,8%).

Un garaje cuesta en Badajoz 18.488 euros, en Cáceres 16.811 euros, en Almendralejo 15.417 euros, Don Benito 15.258 euros, en Mérida 14.584 euros, en Plasencia 12.786 euros y en Zafra con 9.374 euros.

Según el estudio, aunque el precio de los garajes a nivel estatal sigue su tendencia al ascender por quinto año consecutivo, 2025 marca un punto de inflexión con la subida más moderada del último lustro (1,7%). "Estamos ante una clara estabilización del mercado tras el fuerte repunte de 2024. Sin embargo, la brecha territorial sigue siendo enorme, ya que mientras en Madrid o Barcelona vemos ajustes a la baja en barrios específicos como Fuencarral o Sant Andreu, en ciudades como Cádiz o Donostia la escasez de oferta mantiene los precios por encima de los 25.000 euros, convirtiendo el garaje en un activo casi de lujo”, comenta María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa .

Los canarios son los más perjudicados con la subida de los precios

Las 13 comunidades en las que el precio de los garajes se ha incrementado, según el estudio de Fotocasa: son: Canarias (20,4%), La Rioja (10,5%), Región de Murcia (7,0%), Castilla y León (6,7%), Madrid (6,2%), Baleares (5,5%), Galicia (5,4%), Cantabria (5,3%), Comunitat Valenciana (4,5%), Andalucía (3,3%), Extremadura (1,1%), Castilla-La Mancha (0,9%) y Navarra (0,6%). Por otro lado, en cuatro comunidades se producen descensos anuales en el precio de los garajes y son: Aragón (-5,5%), Asturias (-4,1%), País Vasco (-2,2%) y Cataluña (-0,8%).

En cuanto a los precios en 2025, las comunidades con el precio medio de los garajes por encima de los 15.000 euros son: País Vasco con 20.635 euros, Baleares con 19.712 euros, Cantabria con 17.522 euros, Galicia con 16.517 euros, Andalucía con 15.561 euros, Canarias con 15.520 euros y Castilla y León con 15.413 euros. Por otro lado, las CCAA en donde el precio medio de los garajes son los más económicos son Castilla-La Mancha con 9.876 euros y Región de Murcia con 9.792 euros.