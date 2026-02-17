Tiempo en Extremadura
Extremadura tendrá este martes cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios significativos
La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes intervalos de nubes bajas con tendencia a cielos poco nubosos, mientras que las temperaturas se mantendrán estables y los vientos soplarán flojos del oeste girando a suroeste.
Extremadura atraviesa una tregua después del carrusel de borrascas de las últimas semanas y la jornada de este martes, estará marcada en por la presencia de intervalos de nubes bajas, que irán dando paso a cielos poco nubosos en el transcurso del día, según la previsión meteorológica, lo que supone un descanso al mal tiempo de las últimas semanas en toda la región.
En cuanto a las temperaturas, no se esperan cambios significativos con respecto a días anteriores. Los valores oscilarán entre los 8 y los 17 grados en la provincia de Badajoz, mientras que en Cáceres se situarán entre los 8 y los 14 grados.
Los vientos soplarán de componente oeste, con tendencia a girar a suroeste, y lo harán de forma floja en la mayor parte de la región, sin que se prevean rachas destacables.
Según las previsiones este panorama se espera que se extienda en las próximas semanas, con cielo poco nuboso y temperaturas que rondan los 10 y 15 grados, sin fenómenos adversos previstos.
