Westinghouse, fabricante de los reactores de Almaraz, abre en Madrid un simulador para la nueva generación de nucleares: "Veremos si las centrales cierran"

Westinghouse, uno de los grandes proveedores tecnológicos del sector nuclear —ha suministrado tecnología a cinco de los siete reactores españoles—, inauguró este lunes en Madrid el primer simulador de alcance completo en un país europeo para los generadores AP1000. “Es el nuevo estándar de la industria para reactores de agua a presión”, subraya la compañía sobre un modelo que aspira a ganar protagonismo en el despliegue nuclear internacional.

La elección de Madrid responde, según la empresa, a una combinación de experiencia acumulada y logística. “La familiaridad de los empleados españoles con nuestro modo de trabajar, tras 60 años en el país, ha sido decisiva”, explican fuentes de la compañía. A ello se suma el atractivo de la capital como nodo para atraer especialistas y facilitar la movilidad de equipos internacionales.

En un encuentro con periodistas, el presidente de nuevos reactores de Westinghouse, Luca Oriani, defendió que la ubicación ofrece ventajas estratégicas. “Madrid es conveniente para todo el mundo y tiene el talento que necesitamos”, señaló. La compañía destaca, además, la conectividad para traer “muy fácilmente” expertos de otras regiones, un factor clave en proyectos de alta complejidad técnica.

Traslado para ser inspeccionada de la cabeza de la vasija de uno de los reactores de Almaraz durante una recarga. / El Periódico

La apertura llega en un momento especialmente sensible para Extremadura, con el foco puesto en la central nuclear de Almaraz. “España es única”, resumió Oriani, aludiendo al contexto nacional mientras continúa el debate sobre la prórroga de la vida útil de la planta cacereña y el futuro del parque nuclear, cuyo calendario de cierres —si no hay cambios— se extiende entre 2027 (primer reactor de Almaraz) y 2035 (Trillo).

Oriani, que bromeó con que como italiano está habituado a debates intensos sobre energía, se mostró convencido de que la discusión puede evolucionar. “España va a construir nuevas plantas nucleares… Westinghouse lleva 140 años: podemos esperar”, afirmó, dejando abierta la puerta a un nuevo ciclo nuclear a medio plazo, aunque sin concretar plazos inmediatos.

Por su parte, el presidente de Westinghouse España, Xavier Coll, evitó descartar una eventual extensión de vida de las centrales actuales. “Veremos si el cierre tiene lugar como está previsto; políticamente y energéticamente es muy difícil”, indicó. La empresa subraya que, incluso con un escenario de reducción de actividad nacional, buena parte de su plantilla opera en proyectos en el extranjero.

Margen de adaptación

Coll insistió en que la compañía tiene margen de adaptación, también por su experiencia en procesos de desmantelamiento. “Aun en el peor escenario… sobreviviremos”, recalcó, recordando que ya hay equipos que han participado y participan en tareas vinculadas al fin de ciclo de instalaciones nucleares españolas.

Con la vista puesta en el mercado global, Westinghouse ha ajustado su estructura operativa en 2026: ahora trabaja con dos unidades de negocio, una para plantas en operación y otra para nuevos reactores. “En España estimamos que llegaremos a 1.500 empleados el año que viene”, apuntó Coll, en un mensaje de continuidad laboral y expansión vinculada a proyectos internacionales y nuevas oportunidades.

Sistemas pasivos y reconexión rápida ante un apagón

Actualmente hay seis reactores AP1000 en funcionamiento —cuatro en China y dos en Estados Unidos— y una expansión en marcha en Asia y Europa. “En China hay 14 en construcción y seis entrarán en operación entre 2027 y 2028”, detalló la compañía. En la UE, Westinghouse proyecta 15 unidades en Polonia, Bulgaria y Ucrania, aunque este último país mantiene proyectos condicionados por la guerra.

Westinghouse remarca que el principal diferencial del AP1000 son sus sistemas de seguridad pasiva. “No necesitan energía eléctrica para actuar y pueden operar al menos 72 horas sin intervención manual”, señalan. Esto, añaden, permitiría que ante un apagón no fuera imprescindible cerrar el reactor y se lograra una reconexión rápida a la red eléctrica.

Menos de la mitad de un campo de fútbol

La empresa sostiene, además, que se trata de construcciones “compactas”, con menor consumo de materiales y menor huella en terreno. “Ocuparían menos de la mitad de un campo de fútbol y podrían costar entre la mitad y un tercio menos que reactores antiguos”, aseguran, aunque sin aportar cifras definitivas por depender el coste final de variables del país, la cadena de suministro y la capacitación previa.

Sobre el impacto del cambio climático y la resiliencia ante eventos extremos —como la dana de 2024 en Valencia—, Oriani defendió la robustez del diseño. “Están preparados para condiciones extremas desde 50ºC hasta -40ºC”, afirmó, apuntando que pueden instalarse en entornos muy diferentes, del frío polar a zonas desérticas.

El simulador de Madrid se integra en una estrategia de formación anticipada: la capacitación de operadores empieza “cinco años o más” antes de la operación de una planta. “Según el perfil, la licencia puede tardar entre tres y cinco años”, explicaron. La instalación, que ya imparte clases desde enero, cuenta con un aula digital y un simulador completo con la distribución real de una sala de control, donde se entrenan supervisores, operadores de reactor y responsables del equilibrio de turbinas, bajo la observación de instructores en una sala anexa.