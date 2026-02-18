Abejas con pan(e)les solares: así se fusionan apicultura y fotovoltaica en Extremadura

La empresa energética Statkraft ha activado en la planta solar Talayuela II (Cáceres) su primera iniciativa de apivoltaica, una fórmula que combina apicultura y energía fotovoltaica. El proyecto, denominado La granja de las abejas, busca favorecer la cría de abeja reina mediante la creación de un nuevo núcleo reproductor que contribuya a frenar la pérdida de población provocada, entre otros factores, por las sequías extremas.

La abeja reina desempeña un papel esencial en los ecosistemas al garantizar la continuidad de las colonias. A su vez, las abejas obreras resultan fundamentales para la polinización, ya que cerca del 90% de las plantas con flor y el 75% de los cultivos alimentarios dependen de este proceso.

Las instalaciones solares, ubicadas en entornos naturales y libres de pesticidas, se convierten en espacios propicios para el asentamiento de colmenas. En el caso de Talayuela II, la planta está integrada en la dehesa extremeña, un entorno de alto valor ecológico.

Hasta 200 colmenas en 3.000 m2

La compañía ha destinado 3.000 metros cuadrados dentro del recinto de la planta para la instalación de hasta 200 colmenas, desde las que se podrán suministrar abejas reina a apicultores locales que hayan sufrido pérdidas en los últimos años.

Para el desarrollo del proyecto, Statkraft cuenta con la colaboración de Proyectos Apícolas Apivoltaicos y del maestro apicultor Álvaro Garrido, considerado un referente europeo en iniciativas sostenibles que integran apicultura y energía solar.

La actuación permitirá además analizar el comportamiento ecológico y biológico de las abejas en el entorno fotovoltaico y evaluar los beneficios asociados a su presencia, como el impulso a la biodiversidad, la mejora de la polinización y el equilibrio del ecosistema.

El plan incluye también la organización de acciones formativas dirigidas a vecinos de la zona con el objetivo de fomentar un nuevo nicho de empleo vinculado a la apicultura.

Una planta de 44,5 MW

La planta Talayuela II, operativa desde 2023, dispone de una potencia instalada de 44,5 megavatios (MW) y genera energía renovable suficiente para abastecer a cerca de 34.000 hogares, evitando la emisión de más de 20.000 toneladas de CO2 al año.

El proyecto supuso una inversión superior a 34 millones de euros y generó más de 200 empleos durante su construcción, con especial atención a la contratación local, ya que 69 vecinos de Talayuela participaron en las obras.

Desde el punto de vista ambiental, la instalación ha incorporado medidas como la protección de encinas, la plantación de una pantalla vegetal con especies autóctonas, la creación de una charca de 5.000 metros cuadrados para favorecer la reproducción de aves como el abejaruco o el avión zapador, así como la colocación de cajas nido y refugios para distintas especies.

Además, durante su construcción se recicló y valorizó el 90% de los residuos generados, en el marco de un seguimiento orientado a promover la economía circular.

Proyecto de almacenamiento y apuesta regional

Talayuela II alberga también uno de los primeros proyectos de almacenamiento energético que tramita la compañía, consistente en un sistema de baterías de 23,87 MW de potencia y 47,74 MWh de capacidad, con una descarga prevista de dos horas, hibridado con la planta solar. Este sistema permitirá optimizar la gestión de la energía y reforzar la seguridad del suministro.

Statkraft ha reiterado su compromiso con Extremadura como territorio estratégico para el desarrollo de energías renovables. Además de Talayuela Solar y Talayuela II, la empresa avanza en la tramitación del clúster Zajuril, integrado por cuatro plantas en Ahigal, Cerezo, Coria, Guijo de Coria y Calzadilla, que sumarán una potencia de 492 MW, suficiente para abastecer a más de 340.000 hogares y generar en torno a 1.500 empleos durante su construcción.

La compañía prevé acompañar estos proyectos con un plan de acción centrado en la socialización de la energía, la dinamización empresarial, la formación y actuaciones de carácter ambiental y cultural.