¿Es tan beneficioso el ayuno como algunos dicen?

El Ayuno Intermitente es un patrón alimentario en el que durante una determinada ventana de tiempo se mantiene una dieta "normal", pero una vez concurrido ese tiempo se deja de consumir alimentos sólidos hasta el día siguiente. Durante ese tiempo, lo único que se puede consumir son líquidos, ya sean agua, café, caldos, tés e infusiones a los que no se les pueden añadir ni azúcar ni cualquier tipo de edulcorante.

Si bien puede ser beneficioso, siempre que se haga de forma correcta y bajo la supervisión de un nutricionista, sin seguir los consejos de dudosa efectividad de todos esos pseudo especialista que circulan por internet, hay que tener cuidado, pues puede derivar en un trastorno de la conducta alimentaria (TCA).

Beneficios

La mayoría de las personas que se animan a practicarlo lo hacen atraídos por la idea de perder peso y reducir la inflamación, pero sus beneficios no solo se limitan a esos. Se ha comprobado que el ayuno Intermitente contribuye a reducir el riesgo de padecer cáncer, así como ayudan a las células a focalizarse en la reparación, el uso de la energía y el equilibrio de las funciones de todo el organismo, proceso que se conoce como autofagia.

Los investigadores señalan que el ayuno puede ser beneficioso a corto plazo, pues se ha comprobado que también regula la glucosa y colesterol en sangre, así como la la presión arterial. Por lo contrario, sus beneficios a largo plazo no han sido comprobados.

Efectos Adversos

Si bien es cierto que puede ser beneficioso, no se pueden obviar sus efectos adversos. Se ha comprobado que el ayuno intermitente puede hacer que las personas se encuentren más agotadas y mareadas, influye en el control de la diabetes y provoca dolor de cabeza, cambios de humor y cambios en el ciclo menstrual al igual que estreñimiento.

Cabe señalar que el ayuno Intermitente no es para todo el mundo y existen caso en los que no es recomendable:

Personas embarazadas

Lactancia

Ancianos

Períodos de estrés o ansiedad

Padecer un TCA

Tipos de Ayuno Intermitente

Existen varios tipos de ayuno intermitente en función de la cantidad de tiempo que se esté sin consumir alimentos sólidos:

Ayuno Fisiológico: Es el nombre que recibe el ayuno que se hace durante el período de tiempo que se está sin comer durante la noche y es un proceso involuntario. Ayuno de 12 horas: Es la duración mínima, y consiste en desayunar pronto y cenar temprano, para que el tiempo que transcurra entre la cena y el desayuno del día siguiente sea de 12 horas. Ayuno de 16 y 18 horas: Recientemente, se ha comprobado que este tipo de ayuno puede llegar a ser perjudicial, pues aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Consiste en ayunar durante 16 horas y consumir alimentos durante 8. Para realizarlo, se suele eliminar el desayuno o la cena. Ayuno de 24 horas: Es el que se suele mandar antes de realizarse una prueba médica. Ayuno semanal o "dieta 5:2": Consiste en mantener una dieta "normal" durante 5 días y, durante los otros 2 días restante, reducir la ingesta diaria al menos un 75%.

Y recuerde, si está pensando en empezar a hacer ayuno, consúltelo con un especialista.