Estos son los seis centros educativos extremeños que competirán en la final de la Yincana de ciencias

Seis centros de Educación Secundaria de Extremadura competirán en la final de la V edición de la Yincana Librarium STEAM tras vencer en la prueba clasificatoria celebrada por videoconferencia, coincidiendo con el 'Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia'.

En esta primera fase de la competición han participado los 76 equipos inscritos este año, la cifra más alta desde la puesta en marcha de esta iniciativa. Los grupos, formados por alumnado de 3º y 4º de ESO, representan a centros educativos de la región vinculados al proyecto de innovación Librarium Innovated.

Los centros que han superado esta ronda son el IES Donoso Cortés, de Don Benito; IESO Galisteo, de Galisteo; IES Virgen de Soterraño, de Barcarrota; IES Parque de Monfragüe, de Plasencia; IESO Los Barruecos, de Malpartida de Cáceres, y el IES Cristo del Rosario, de Zafra.

A lo largo de la mañana de este miércoles, los estudiantes han puesto a prueba sus conocimientos y habilidades completando 27 ejercicios en un tiempo máximo de 60 minutos, apoyándose en recursos bibliográficos, virtuales y audiovisuales disponibles en el club de lectura creado para la Yincana.

Las pruebas han girado en torno a mujeres que han destacado en disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), planteando desafíos relacionados con la astronomía, la ecología, la inteligencia artificial, la energía o la robótica. Entre las actividades propuestas se ha incluido también una prueba sobre la presencia de la mujer en el folclore extremeño, una visita virtual a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y retos de lógica y ajedrez.

La final de la V edición de la Yincana STEAM se celebrará el próximo 26 de febrero en el Centro Interactivo de Ciencia de Llerena 'Experimenta'. Los seis equipos clasificados hoy recorrerán sus instalaciones, asistirán a demostraciones y participarán en experimentos de laboratorio guiados por el personal del centro. Las preguntas y retos de esta fase final estarán vinculados a los contenidos trabajados durante la visita.

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional promueve esta iniciativa por quinto año consecutivo con el objetivo de visibilizar la presencia femenina en la ciencia y contribuir, desde las aulas, a reducir la desigualdad en el ámbito científico-tecnológico, un sector en el que la brecha de género continúa siendo significativa.

Cabe destacar que esta iniciativa recibió una mención honorífica en la última edición de los premios nacionales 'Aulas por la Igualdad: Premios Alianza STEAM por el talento femenino, niñas en pie de ciencia', en la modalidad de entidades sin ánimo de lucro. Estos galardones, convocados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, distinguen proyectos destinados a fomentar la igualdad e impulsar las vocaciones de niñas y jóvenes en las disciplinas STEAM.

Por otro lado, la actividad entronca con las medidas que apoyan la alfabetización mediática e informacional (A.M.I.) a través de la utilización de la biblioteca digital Librarium como entorno educativo para favorecer las competencias básicas del alumnado. Así mismo, se ofrece una experiencia educativa a los docentes extremeños en la que se conjuga la lectura y la A.M.I. con elementos de gamificación, trabajo en equipo, resolución de retos, etc., que pueden trasladar a sus aulas.

Los clubes de lectura de esta V edición se compartirán en el repositorio de Librarium, de modo que docentes y estudiantes de toda la comunidad educativa extremeña puedan acceder a los materiales y beneficiarse de esta iniciativa.