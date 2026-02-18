La extremeña Candelaria Carrera se incorpora a la Junta Directiva de la CEOE

La vicepresidenta de CIEM y presidenta de ATA Extremadura, Candelaria Carrera, ha sido designada vocal de ATA en la Junta Directiva de CEOE, máximo órgano de representación empresarial en España. Esta incorporación, junto a la representación que ya ostenta el presidente de CIEM, José Luis Iniesta, supone que dos integrantes de la Confederación forman parte de este órgano clave para la definición de las grandes líneas de actuación económica y empresarial a nivel nacional.

La incorporación de Candelaria Carrera a Junta Directiva de CEOE, que se ha hecho efectiva con su asistencia a la sesión celebrada este miércoles, permite reforzar la presencia del tejido productivo extremeño en los espacios donde se analizan y adoptan decisiones estratégicas en materia económica, laboral y empresarial.

CIEM valora muy positivamente este nombramiento, “que contribuye a ampliar los espacios de representación y a fortalecer la capacidad de influencia de Extremadura en los foros empresariales nacionales”.

Candelaria Carrera es presidenta de ATA en Extremadura y vicepresidenta de CIEM. También asumió una de las vicepresidencias de ATA a nivel nacional, ampliando su responsabilidad dentro de la organización y fortaleciendo la interlocución de las personas trabajadoras autónomas en el conjunto del país. Esta nueva designación consolida ese papel institucional.

Desde CIEM resaltan que “la participación activa en estos órganos resulta clave para trasladar la realidad y las necesidades de las empresas y de las personas trabajadoras autónomas de Extremadura”. La Confederación traslada su enhorabuena a Candelaria Carrera y le desea el mayor éxito en esta nueva etapa.

