Los hoteleros cuestionan la limitación de precios en Extremadura y Andalucía: "No refleja la conducta real del sector"

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha manifestado su preocupación ante la decisión adoptada por el Gobierno de limitar el precio de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y Extremadura, entre ellos Burguillos del Cerro y Medellín, afectados por la borrasca Leonardo, al considerar que "no refleja la conducta real del sector".

En un comunicado, la patronal ha defendido que el sector nunca ha aprovechado las emergencias para incrementar precios de forma oportunista y ha asegurado que "los establecimientos hoteleros españoles han demostrado históricamente un comportamiento ejemplar en contextos críticos".

Asimismo, ha recordado la labor de los hoteles en situaciones como la pandemia de Covid-19, incendios forestales, inundaciones, apagones o fenómenos meteorológicos adversos, en los que, según ha señalado, los establecimientos han puesto a disposición de las autoridades habitaciones gratuitas, instalaciones, mantas, servicios logísticos y recursos humanos para atender a personas afectadas.

Desde Cehat han sostenido que la medida, con una duración de una semana, "no refleja la conducta real del sector", aunque han compartido "plenamente" el objetivo de evitar prácticas abusivas en cualquier ámbito económico.

La entidad ha defendido además que las políticas de protección del consumidor deben articularse desde la cooperación con los sectores económicos implicados, evitando trasladar a la opinión pública una imagen que "no se ajusta a la realidad del comportamiento de los establecimientos".

El presidente de Cehat, Jorge Marichal, ha afirmado que "no entendemos por qué las limitaciones se han focalizado en el alojamiento, cuando el Real Decreto habla de todos los bienes y servicios", y ha reiterado el compromiso del sector con "la responsabilidad social, la colaboración institucional y la protección de los ciudadanos en situaciones de emergencia". "Los hoteleros españoles han sido, son y seguirán siendo espacios de acogida y apoyo cuando la sociedad más lo necesita", ha añadido.

Limitación durante una semana

La limitación de precios, propuesta por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha entrado en vigor este miércoles, 18 de febrero, y se extenderá hasta el próximo día 25.

Los municipios afectados son Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera (Cádiz); Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra (Granada); Cazorla y Santisteban del Puerto (Jaén); Benaoján y Ronda (Málaga), así como Burguillos del Cerro y Medellín (Badajoz).

Con esta decisión, el Gobierno ha utilizado por primera vez el Real Decreto-ley aprobado la semana pasada que permite declarar una situación de emergencia para aplicar una limitación temporal de precios y garantizar el acceso equitativo a bienes y servicios.