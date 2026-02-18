Los médicos se plantan y vuelven a las calles: "Llegamos a trabajar más de 80 horas a la semana"

Los médicos no aguantan más. Dicen que no pueden continuar con las condiciones laborales que tienen en la actualidad y esta mañana han vuelto a salir a las calles de Cáceres y Badajoz para reclamar un Estatuto Marco propio en el tercer día de huelga consecutivo que están llevando a cabo esta semana en todo el país.

Una de las principales reclamaciones tienen que ver con su jornada actual, muy distinta a la del resto de profesionales sanitarios, y que sumando guardias obligatorias les lleva a trabajar a determinados especialistas por encima de las 80 horas a la semana, denuncia el presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Extremadura, Evelio Robles. Y hay profesionales que incluso superan esta cifra con creces: «Hay veces que podemos llegar a trabajar 96 horas semanales, porque por las necesidades del servicios no hay límites de hora y cuando descansamos, además, estamos de guardia localizada», asegura Ana Clisent, neurocirujana en Cáceres durante la protesta por el centro de la ciudad, en la que se pudieron escuchar cánticos como: No es vocación, es explotación', 'Sin médicos no hay sanidad' o 'Médico agotado, paciente maltratado', entre otros.

«No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo sensatez, queremos lo que hay en el resto de Europa para poder ejercer nuestra vocación con las condiciones que los pacientes merecen y poder ver a nuestros hijos», añade la médica.

La manifestación ha concluido a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres. / Carlos Gil

Las reivindicaciones de estos profesionales no son nuevas, se vienen repitiendo desde que el Ministerio de Sanidad se abriera a modificar el Estatuto Marco actual con dos objetivos principales, recuerda Robles: «para mejorar la conciliación personal y laboral y para la reclasificación profesional, y eso se ha conseguido en todos los colectivos profesionales menos en los médicos», lamenta el presidente de los médicos extremeños, que subraya que es la primera vez que se logra unir a todos los colectivos de facultativos. «Si somos todos es difícil que no tengamos razón en nuestras reivindicaciones».

«A nosotros nos obligan siempre a luchar por nuestros derechos»

Por sus excesos de jornada amparados en las necesidades del servicio, su mayor formación académica y la necesidad de una actualización constante «que sale de nuestro tiempo libre» y por la especial responsabilidad que asumen ante los pacientes, los médicos están reclamando un Estatuto Marco propio para la profesión facultativa, que regule sus condiciones particulares. «A otros colectivos los derechos se le otorgan, pero a nosotros nos obligan siempre a luchar por ellos», recuerda Robles, poniendo de ejemplo que fue tras una amenaza huelga es 2023 cuando los médicos lograron el derecho al descanso tras una guardia de 24 horas en base a una normativa europea.

«¿Alguien entendería que un conductor de autobús no parara de conducir de aquí a Barcelona y volviera incluso sin descansar? Pues los médicos lo llevamos haciendo muchos años y todavía con el nuevo Estatuto Marcos siguen tapando los defectos del sistema», lamenta. «Pero ya no aguantamos más, con las condiciones actuales los médicos nos dejamos nuestra salud, pero también se pone en juego la de los pacientes que atendemos; también estamos reclamando seguridad clínica para los pacientes», añade.

Manifestación de los médicos en Badajoz, esta mañana. / SANTI GARCÍA

Servicio mínimos "supra elevados"

El presidente de los médicos extremeños critica, además, que desde el ámbito de la política se está intentando poner en tela de juicio la vocación de servicio de la profesión médica, lo que tacha de «injusto» y «mezquino». «Nadie se acuerda cuando nos pusimos en primera línea de fuego durante la pandemia de covid, porque eso era vocación. Ni siquiera nos hemos llegado a quejar de los servicios mínimos supra elevados que se han puesto para la huelga y somos la única profesión que pide comprensión y disculpas ante esta situación, y todo eso también es vocación de servicio», responde a esos sectores políticos.

En este sentido, la secretaria general de Simex, María José Rodríguez Villalón también ha criticado la disparidad de las cifras sobre el seguimiento de la huelga ofrecidas por la adminisrtración, ya que asegura que no se está teniendo en cuando el personal que cubre servicios mínimos que no puede hacer huelga y los profesionales de baja. Así mientras desde la Consejería de Salud señalaban ayer que el seguimiento había alcanzado el 24%, desde Simex señalan que la media contando los profesionales que sí puede hacer huelga es del 75% en Extremadura.

Avisan, además, que aunque ya haya un principio de acuerdo para un nuevo Estatuto Marco firmado por CCOO, CSIF, UGT y Satse, sin representantes de la profesión médica, los facultativos no van a parar en sus reivindicaciones.

"Hemos estado aguantando pero ya es insoportable"

«La última huelga de médicos fue hace 31 años, hemos estado aguantando pero ya es insoportable; la presión asistencial es cada vez mayor, cada vez hay menos médicos y la presión a la que estamos sometidos va a peor; y las nuevas generaciones están igual. Queremos ser igual que el resto de trabajadores sanitarios, trabajar las mismas horas y tener los mismos derechos», resume durante la protesta José Javier Gómez, cardiólogo en Cáceres.