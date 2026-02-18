El PSOE rechaza la "injerencia intolerable" de Vox al pedir el control de los informativos de Canal Extremadura

El Grupo Socialista en el Consejo de Administración de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma) ha mostrado su "rechazo más firme y absoluto" a la exigencia de Vox de asumir el control de los informativos de la televisión autonómica para facilitar la investidura de María Guardiola. Esta una de las condiciones que la formación de Santiago Abascal habría puesto sobre la mesa en la negociación con el PP, que para el PSOE supone "una injerencia intolerable".

"Los medios públicos tienen la responsabilidad de servir a la sociedad con imparcialidad, objetividad y respeto a la pluralidad, elementos que deben mantenerse a salvo de intereses partidistas o de cualquier formación política", afirma el PSOE.

Valores democráticos

En un comunicado, el principal partido de la oposición advierte que la petición de Vox no solo pone en riesgo este principio fundamental, sino que, además, vulnera valores democráticos esenciales que sustentan cualquier sistema de medios en un estado de derecho.

En un comunicado, los socialistas han reiterado su compromiso con una radiotelevisión pública que "refleje la diversidad de la sociedad extremeña, que dé voz a todas las sensibilidades sin discriminación" y que cumpla con las normas deontológicas y profesionales propias del ejercicio informativo.

Llamamiento en plena negociación

Asimismo, han realizado un llamamiento a los responsables políticos implicados en las negociaciones para la investidura para que "respeten la independencia de los medios públicos y eviten cualquier intento de utilización de estos espacios con fines exclusivamente partidistas".

A su juicio, la credibilidad de Canal Extremadura "no puede, ni debe ser, moneda de cambio política", al tiempo que han defendido la autonomía de los contenidos y la profesionalidad de los trabajadores de la radio y la televisión públicas, ya que "la calidad democrática de Extremadura depende también de la integridad de sus medios de comunicación".