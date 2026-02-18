Empleados públicos
El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
La resolución publicada en el DOE aplica el incremento del 2,5% de 2025 y el 1,5% adicional e incluye anexos con sueldos base, destino y complementos
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha dado publicidad a las tablas retributivas de 2026 del personal estatutario (además de funcionario, eventual, laboral y directivo) a través de una resolución firmada el pasado 2 de febrero de 2026 y publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
En el documento se recoge la aplicación de la subida del 2,5% con efectos de 1 de enero de 2025 y del 1,5% adicional con efectos de 1 de enero de 2026, en los términos fijados por la normativa estatal y el acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico.
Ejemplos en 2026
Las cuantías varían según puesto, nivel, complemento específico, turnicidad y otras variables. Como referencia, la tabla de retribuciones del personal estatutario incluye estos importes (mensual y anual, según el propio cuadro):
- Médico de Familia en EAP (A1): 3.395,72 € al mes y 46.477,72 € al año
- Facultativo Especialista de Área (A1): 4.053,34 € al mes y 54.575,04 € al año
- Enfermero/a de Atención Primaria (A2): 2.194,85 € al mes y 30.078,52 € al año
- TCAE Atención Hospitalaria (C2): 1.590,57 € al mes y 22.121,62 € al año
- Celador Atención Hospitalaria (E): 1.521,68 € al mes y 20.980,80 € al año
Qué incluye la nómina
La resolución detalla que los salarios se componen de retribuciones básicas (sueldo y trienios, más pagas extraordinarias) y de complementos (destino, específico, turnicidad y otros conceptos previstos en anexos y tablas).
El documento del SES enmarca la actualización en las subidas generales aprobadas: 2,5% en 2025 (desde el 1 de enero de 2025) y hasta un 1,5% adicional en 2026 (desde el 1 de enero de 2026), sobre las cuantías vigentes a 31 de diciembre del año anterior.
Las cuantías publicadas en las tablas son importes brutos de referencia y que el salario final puede variar en función del puesto y del centro, además de los complementos aplicables. En la práctica, la nómina depende de factores como el nivel de destino, el complemento específico, la antigüedad (trienios) y, según el caso, la turnicidad, las guardias, la productividad u otras compensaciones previstas en los anexos retributivos.
- El Seprona pide la documentación de un águila real que ha participado en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- La comparsa Los Lingotes gana el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz
- La comparsa Sanyati no puede asistir al Gran Desfile de Badajoz
- San Roque no se quedará sin enterrar la sardina; lo asumirá el hostelero Óscar Tejeda: 'Lo tenemos todo preparado
- En directo | Detalles y curiosidades del Gran Desfile de Comparsas del Carnaval de Badajoz
- Todo listo para el Entierro de la Sardina en Badajoz: horarios y ubicaciones
- Un joven de 19 años, herido con arma blanca en una reyerta durante el Carnaval de Badajoz
- Fallece un hombre de 65 tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la calle durante la noche del sábado de Carnaval en Badajoz