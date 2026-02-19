Abascal avisa al PP: "En Extremadura puede pasar de todo si no hay cambio de rumbo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha considerado este jueves que "todo está abierto en Extremadura" sobre las negociaciones que mantienen con el PP para la investidura de María Guardiola, un partido que a su juicio "tiene que aclararse", ya que Vox quiere "hablar del cambio de rumbo y el Partido Popular no acepta el cambio de rumbo".

"En Extremadura puede pasar de todo, pero depende de la voluntad del Partido Popular", ha señalado Santiago Abascal a preguntas de los periodistas este jueves en la localidad vallisoletana de Peñafiel.

Respecto al hecho de que el PP haya designado un senador autonómico de su partido en lugar de cedérselo a Vox como ocurrió en 2023, Abascal ha considerado "irrelevante" el hecho de no tener el senador por designación autonómica, aunque sí ha apuntado que eso "demuestra un mal gesto por parte del Partido Popular".

La designación del senador del PP demuestra, a juicio del dirigente de Vox, "una mala intención respecto a alguien con el que quiere llegar a un acuerdo", tanto eso, ha dicho, "como el haber sido excluidos por completo de la presidencia y de los órganos de gobierno del Parlamento de Extremadura".

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle. / Javier Cintas

Cambio de rumbo

En cualquier caso, Abascal ha reiterado que para Vox, "lo más importante no son los cargos, es el cambio de rumbo, y el Partido Popular tiene un problema con el cambio de rumbo porque implica rectificar las políticas que vienen aplicando hace mucho tiempo desde Bruselas hasta Madrid pasando por las autonomías", ha dicho.

Ante esta situación, "es el PP el que tiene que aclararse", ha insistido Abascal, quien ha asegurado que "la situación está completamente abierta" en Extremadura, donde "puede pasar de todo, pero depende de la voluntad del Partido Popular".

Y es que, según ha resaltado, la petición de Vox de entrar en el gobierno en Extremadura "no fue exactamente una petición", sino "una respuesta a un PP que dijo que no queríamos gobernar, que dijo que Vox tenía miedo a gestionar y que Vox lo que tenía que hacer es entrar en los gobiernos".

Por todo ello, Vox replicó que entraría en el Gobierno aunque "este asunto no es el importante", ya que desde este partido quiern "hablar del cambio de rumbo y el Partido Popular no acepta el cambio de rumbo".

Guardiola, un escollo

Finalmente, y respecto a si María Guardiola supone un escollo en las negociaciones con el PP, Abascal ha resaltado que "hasta ahora lo ha sido, pero es el Partido Popular el que pone a sus candidatos y no somos nosotros los que ponemos o quitamos candidatos del PP".

Por todo ello, ha insistido en que "todo es posible", tras lo que ha abogado por "dar una respuesta a los extremeños, en línea al cambio que han pedido", ya que según ha considerado Abascal, "las elecciones se convocaron para deshacerse de Vox, y los extremeños dijeron que querían el doble de Vox, pues nosotros vamos a hacer el doble de exigentes", ha advertido.

"Si la señora Guardiola no lo acepta, pues igual hay otra persona que lo acepte, pero es una decisión que no tengo que tomar yo", ha señalado Abascal, quien ha apuntadoque "quedan todavía muchos días para negociar, incluso muchos intentos", ante lo que Vox la "única prisa" que tiene es por "responder lealmente a nuestros electores en Extremadura", ha concluido.

Avances en Aragón

En paralelo, el secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha afirmado que no ve avances en las negociaciones para la investidura con el PP en Extremadura, y que en Aragón están "dispuestos a empezar a hablar".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este jueves en Ripoll (Girona), donde ha sostenido que siguen con la mano tendida, pero que el crecimiento de Vox en estas contiendas electorales y sus buenos resultados son "muy evidentes".

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, en declaraciones. / EUROPA PRESS

El mensaje de las urnas

"Seguimos con la mano tendida, pero con la exigencia de que no vamos a traicionar a nuestros votantes. Los resultados son muy evidentes. Vox ha crecido en las dos contiendas electorales y eso parece que en Génova pone nervioso, no lo acaban de entender, y en algunas regiones tampoco lo acaban de entender", ha expresado.

Por ello, ha instado a la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, a que entienda el mensaje de las urnas: "Vox debe tener las garantías suficientes para protagonizar ese cambio de políticas que prometió en su día la señora Guardiola y que no ejecutó".

Respecto a la posible investidura del presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha dicho que han puesto sobre la mesa demandas de sentido común que pasan por bajar impuestos, "acabar con la inmigración masiva", reducir gasto político superfluo e innecesario y mejorar las políticas de acceso a la vivienda.