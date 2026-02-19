Extremadura da por finalizado el riesgo de inundaciones con pantanos llenos y centenares de incidencias

Extremadura ha dado por finalizado el riesgo de inundaciones tras un episodio excepcional marcado por el paso de seis borrascas consecutivas y centenares de incidencias en la región. El 112 Extremadura ha anunciado que el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX) baja de nivel 1 a nivel 0, ante la mejoría de la situación.

El nivel 0 implica que la gestión recae principalmente en los ayuntamientos, aunque se recomienda mantener la prudencia en zonas próximas a ríos, arroyos y pasos subterráneos.

Desde el 4 de febrero, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 ha gestionado 27.232 llamadas y 7.266 incidentes, de los cuales 1.060 han estado directamente relacionados con las sucesivas borrascas. En ese mismo periodo se han atendido además 211 accidentes de tráfico.

La mayor parte de las incidencias han correspondido a asistencias técnicas, como caída de árboles y cableado eléctrico, desplazamiento de objetos, daños en carreteras, saltos de agua, desalojos de viviendas, derrumbes de muros y desprendimientos de techumbres.

Siguen los desembalses

Aunque no hay alertas meteorológicas previstas ni previsión de lluvias para los próximos días, continúan las maniobras de desembalse en presas de las cuencas del Tajo y del Guadiana, coordinadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Junta de Extremadura. Estas actuaciones, según se ha indicado, son necesarias para garantizar los márgenes de seguridad, si bien las aportaciones hídricas están descendiendo progresivamente y los desembalses también se irán reduciendo.

En cuanto a evacuaciones, permanecen activas las de la calle Zafra, junto a la ladera del Castillo, en Burguillos del Cerro; viviendas aisladas en Medellín; casas aisladas en Rincón de Caya; una vivienda en finca en Balboa; otra en finca en Lobón; y una casa de campo en La Garrovilla.

La CHT cierra el episodio de avenidas

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha dado por finalizado el episodio de avenidas provocado por el paso de las borrascas, que comenzó el 25 de enero y concluyó el 13 de febrero. Durante estas tres semanas de lluvias continuadas, aunque no especialmente intensas, han sido necesarias maniobras simultáneas y planificadas de desembalse en varias subcuencas, evitando así daños significativos a personas y bienes.

En total, se han activado avisos hidrológicos por desembalses en 18 presas. Cedillo, en la frontera con Portugal, ha llegado a verter 4.862,09 hm³ durante el episodio, una cifra superior a la capacidad total del embalse de Alcántara. El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) ha emitido más de 2.000 avisos en tiempo real, de los cuales más de 1.200 se remitieron a Extremadura. La CHT ha participado además en 28 reuniones de la Unidad de Valoración de Riesgos del Estado y en 16 encuentros con comunidades autónomas, nueve de ellos con Extremadura.

Embalses al 83% y apertura del trasvase

El episodio ha dejado una imagen muy distinta en los embalses. A principios de esta semana, las presas cacereñas se situaban al 92,8% de su capacidad, frente al 64,4% que registraban a mediados de enero, mientras que en la provincia de Badajoz han pasado de poco más del 61% al 90,2%.

Tras semanas de lluvias persistentes, miles de avisos y pantanos casi llenos, Extremadura deja atrás un episodio hidrológico excepcional que afornudamente no ha tenido ninguna víctima mortal relacionada directamente con las borracas, aunque sí numerosos animales muerto, daños en inraestructuras y cultivos anegados.