Extremadura firma el primer convenio que une IMEX, Salud Mental y adicciones para atender a víctimas de violencia de género

La Junta de Extremadura ha impulsado un convenio intradministrativo de coordinación entre la red de recursos del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y las redes de Salud Mental y de Conductas Adictivas del Servicio Extremeño de Salud (SES) con el objetivo de mejorar la atención a mujeres y menores víctimas de violencia en la comunidad autónoma.

Se trata del primer acuerdo de estas características que se suscribe en la Administración regional y pretende dar respuesta, según ha explicado la Junta, a la mayor prevalencia de problemas de salud mental en mujeres víctimas de violencia, así como a la relación bidireccional existente entre la violencia de género, los trastornos mentales y las conductas adictivas.

Comisión de seguimiento y protocolo

El convenio contempla la constitución de una comisión de seguimiento encargada de aprobar un protocolo interno de actuación. Este documento fijará los mecanismos formales de derivación y coordinación entre los distintos recursos asistenciales implicados.

El objetivo es mejorar la detección precoz de situaciones de violencia en mujeres atendidas en los dispositivos de salud mental o adicciones, así como identificar posibles consecuencias psicopatológicas en aquellas que acuden a los recursos del IMEX.

Derivaciones y atención personalizada

El protocolo regulará además los criterios de derivación entre los dispositivos de salud mental, los equipos de conductas adictivas, los Puntos de Atención Psicológica (PAP), los Servicios de Atención a Menores (SAM) y los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, con el fin de garantizar itinerarios personalizados y coordinados en cada caso.

Desde la Junta han señalado que el procedimiento garantizará en todo momento el consentimiento informado y la confidencialidad de las mujeres y menores atendidos.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico ha destacado que refuerza su compromiso con una atención coordinada y especializada, avanzando hacia un modelo asistencial más eficaz para las víctimas de violencia de género en Extremadura.