Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura tiene ya lista la resolución que regulará la convocatoria de oposiciones docentes de este año 2026, después de la Mesa Sectorial de Personal Docente no universitario celebrada este jueves en Mérida, en la que se ha negociado con los cinco sindicatos que cuentan con representación en este órgano de concertación.

En concreto, se ofertarán un total de 304 plazas para el Cuerpo de Maestros, que se distribuyen en siete especialidades. La mayor parte corresponde a Educación Infantil, con 139 plazas, seguida de Pedagogía Terapéutica (41), Educación Primaria (40) y Audición y Lenguaje (39). Completan el reparto Música (25), además de Inglés (10) y Educación Física (10).

Plazas excluidas

En el encuentro, las organizaciones sindicales con representación en la mesa han planteado que no se incluyeran en esta convocatoria las plazas previstas para Escuelas Oficiales de Idiomas de inglés y Profesores Especialistas en Sectores Singulares, una alternativa que la Consejería ha aceptado “dentro de la línea de diálogo y búsqueda de consenso”.

Según ha destacado el departamento educativo a través de una nota de prensa, esas plazas se acumularán para próximas convocatorias. Por último, cabe destacar que la resolución se publicará proximamente en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) con la fecha de la celebración de los exámenes.

La previsión es que las pruebas empiecen el 20 de junio, una referencia que ya han adoptado varias comunidades del entorno. Castilla y León ha comunicado ese día para unas oposiciones solo de profesorado y abrió el plazo de inscripción a mediados de enero. Castilla-La Mancha ha publicado igualmente su convocatoria, centrada en plazas de maestros, y Andalucía, que incluye maestros y profesores, dio luz verde a la suya este miércoles.