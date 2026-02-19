Extremadura rompe su techo de hipotecas sobre vivienda de los últimos 15 años

Ha tenido que transcurrir casi una década y media para que en Extremadura vuelva a romperse el techo de las ocho mil hipotecas sobre vivienda, algo que ocurrió el año pasado y que se logró, además, sobradamente, con 8.843 operaciones cerradas. La última vez que el mercado se movió en cifras similares fue en 2011, con 8.166 préstamos. Ese año, aunque se estaba en plena crisis financiera, se seguía arrastrando todavía la inercia de un ‘boom’ inmobiliario que llevó a sobrepasar las 23.000 hipotecas en 2007.

Respecto al curso anterior, el crecimiento en la firma de préstamos fue en 2025 del 24,9%, según la información que este jueves ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Fue la cuarta mejor marca autonómica, más de siete puntos porcentuales por encima del promedio español (17,8%). Con 501.073 hipotecas, a nivel nacional se alcanzó también el dato más elevado desde 2010.

Una mujer señala el valor de mercado de una escritura de compraventa de una hipoteca en imagen de archivo. / Eduardo Parra / Europa Press

Por otro lado, estos registros sugieren también que durante el año pasado los precios continuaron al alza. El montante medio de la hipoteca sobre vivienda fue de 93.152 euros en Extremadura. Es un 3,1% más que en 2024, y el valor más alto desde 2009 (94.907 euros), si bien se trata de importes nominales, por lo que no tienen en cuenta el efecto de la inflación.

En esta misma línea, también este jueves se ha dado a conocer la estadística del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre el precio tasado del metro cuadrado, que a lo largo del cuarto trimestre de 2025 se situó en Extremadura en 933 euros, casi sin variar si se compara con los tres meses anteriores (936 euros), pero un 3,1% de alza en términos anuales. Los precios del metro cuadrado de vivienda libre fueron el año pasado los más altos desde 2011. Con todo, el de la comunidad autónoma es el valor más bajo, por debajo de la mitad del promedio nacional (2.230 euros).

Valoración de los portales

Sobre cómo se comportará el mercado en los próximos meses tras el buen dato de 2025, los portales inmobiliarios prevén que la evolución alcista en el número de hipotecas se mantenga, aunque con tasas de crecimiento más bajas que las actuales y con unos tipos de interés algo más caros que los vistos el año pasado, una tendencia que ya se ha empezado a notar en las ofertas de los bancos durante el mes de enero.

En un comunicado, el director general de Idealista Hipotecas, Juan Villén, ha trasladado que este año previsiblemente mantendrá el tono «optimista» en lo relativo a la financiación hipotecaria, tras un 2025 en el que la competencia entre entidades bancarias y el apetito por seguir concediendo préstamos han mantenido los tipos de interés en un entorno interesante y apetecible para las familias.

La financiación, el motor

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha recalcado que la financiación sigue siendo el principal motor del ciclo inmobiliario y el elemento que «activa o frena» la demanda, y que si el euríbor se mantiene estable, como previsiblemente pasará en la primera etapa del año, las entidades financieras seguirán ofreciendo condiciones hipotecarias competitivas.

Desde la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) han recalcado que el mercado español de la vivienda está atravesando «una fase de mucha actividad» debido a un contexto muy favorable tanto para la compra como para la venta, aunque con una coyuntura macroeconómica y financiera «mucho más controlada» que en el período de ‘burbuja’, en el que se produjo un sobreendeudamiento de las familias.

Por su lado, el consejero delegado y cofundador de Trioteca, Ricard Garriga, ha avisado de que los bancos han empezado a subir «ligeramente» los tipos de las hipotecas fijas. «Son movimientos tímidos, pero reales, y en febrero ya se han empezado a notar», ha expuesto.

El director de Estudios del portal Pisos.com, Ferran Font, ha indicado que «todo apunta» a que los precios seguirán aumentando, aunque a un ritmo más moderado, por lo que la accesibilidad a la vivienda «difícilmente» mejorará de forma generalizada.