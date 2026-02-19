El Gobierno designa a Correos para asistir a los afectados por los temporales en Extremadura y Andalucía

El Gobierno ha designado a Correos para desarrollar tareas esenciales que contribuyan a devolver la normalidad a la ciudadanía de las zonas afectadas por los últimos temporales, con especial incidencia en Extremadura y Andalucía, a través de un Real Decreto-ley publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La medida se recoge en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos en ambas comunidades.

Al igual que ocurrió tras la dana de noviembre de 2024, con mayor incidencia en Valencia, Correos ha vuelto a ser designada para cumplir con este papel de servicio esencial.

Esta designación se sustenta en la modificación de la Ley Postal aprobada el pasado verano, que establece que Correos, como prestador de un servicio de interés económico general (SIEG), debe poner a disposición del Estado los medios personales y materiales necesarios para reforzar los mecanismos de resiliencia ante situaciones de seguridad o emergencia.

Apoyo en la tramitación de ayudas

En virtud de la disposición adicional cuarta del decreto, el personal de Correos ha sido habilitado para informar y asistir a las personas afectadas en la presentación de solicitudes de ayudas, tanto en las oficinas postales como, cuando las circunstancias lo requieran, directamente en sus domicilios a través de carteras y carteros.

Asimismo, la compañía pondrá a disposición de la Administración General del Estado y del sector público estatal sus oficinas, instalaciones y servicios para cualquier actuación que resulte necesaria.

Compromiso ante situaciones excepcionales

Fuentes de Correos han señalado que la compañía pública reafirma, ante esta nueva situación excepcional, el valor de toda su red como servicio clave para atender a la ciudadanía, actuar como instrumento del Estado en la resolución de trámites, gestionar necesidades urgentes y apoyar a personas en situaciones de especial vulnerabilidad.

"Con este compromiso, Correos, como compañía pública que cuenta con la confianza de la población, vuelve a poner su capacidad logística y su red profesional al servicio del interés general", han indicado.