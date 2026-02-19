Las mejoras de la carretera entre Almendralejo y Aceuchal, al 90%

Las obras de mejora de la carretera autonómica EX105, que une Almendralejo con Aceuchal, se encuentran ya al 90 por ciento de su ejecución y estarán finalizadas el próximo mes de marzo, tras una inversión de 2.706.991 euros por parte de la Junta de Extremadura. La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha visitado este jueves los trabajos que se desarrollan a lo largo de 11 kilómetros de esta vía, una de las más transitadas del entorno de la capital de Tierra de Barros. Durante el recorrido ha estado acompañada por el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en funciones, Manuel Martín Castizo, interesándose por el desarrollo de una actuación largamente demandada por vecinos y ayuntamientos de las localidades implicadas. No sólo Almendralejo y Aceuchal, sino también la localidad de Villalba de los Barros ha reclamado su tramo.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Gévora Construcciones, incluyen la reparación integral del firme, que presentaba un importante deterioro, especialmente en los arcenes, prácticamente «comidos» en varios tramos. La actuación contempla también la adecuación de los numerosos accesos existentes a lo largo del recorrido, la mejora de la señalización horizontal y vertical, con especial atención a las marcas viales, muchas de ellas apenas visibles, y la instalación de nuevas balizas y sistemas de defensa.

La carretera soporta un intenso tráfico diario, con miles de desplazamientos, incluidos numerosos vehículos pesados y agrícolas que han contribuido al desgaste del firme. Los baches, algunos especialmente peligrosos, y la estrechez del arcén, con cunetas pronunciadas en ciertos puntos, habían generado una creciente preocupación entre los usuarios. De hecho, algunos de ellos eran tan profundos y peligrosos que podían ser causas de accidentes.

Se trata de una infraestructura clave para la comarca, no solo por su cercanía con Aceuchal, que se encuentra a apenas ocho kilómetros de Almendralejo, sino por las intensas relaciones laborales, comerciales y familiares entre ambas localidades. Muchos vecinos de Aceuchal trabajan o desarrollan su actividad diaria en Almendralejo, mientras que numerosas empresas mantienen vínculos constantes entre ambos municipios.

La mejora de esta vía forma parte de la apuesta del Ejecutivo extremeño por reforzar la seguridad vial en carreteras de titularidad autonómica y responde a una reivindicación histórica de los alcaldes y vecinos de la zona, que durante años han reclamado una actuación integral.