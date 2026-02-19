Los Chunguitos vuelven a los escenarios después de 5 años: harán un único concierto en Extremadura

La última visita de Los Chunguitos al plató de "El Hormiguero", el pasado 17 de febrero, estuvo llena de buenas noticias: desde el anuncio de una nueva gira que recorrerá España este año 2026 a una colaboración con el gran Juan Magán.

Una vez más, el trío demostró por qué siguen siendo uno de los grupos más queridos y emblemáticos del panorama musical español. Con décadas de trayectorias a sus espaldas, los hermanos Salazar y su primo Jere" combinaron anécdotas, espontaneidad y esa personalidad tan característica que los hizo convertirse en un fenómeno cultural.

Tras la insistencia del hijo de Jose para que volvieran, y a pesar de haber estado durante casi 5 años separados, los 3 coincidieron en que había llegado el momento de volver. "Creo que es el momento para juntarnos los 3 y disfrutar de nuestra música y que todos nuestros fans nos sigan y cantemos nuestra música y nuestras canciones a la gente que nos sigue", aseguraba Jere.

Y así ha sido, pues hoy día 19 de febrero empezará su gira "50 + 1", donde cantarán los grandes hitos del grupo: "Carmen", "Dame Veneno", "Me quedo Contigo", "Me sabe a humo", entre muchos otros. La gira empezará hoy en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, donde rápidamente colgaron el cartel de "Sold Out", aunque al trío le queda mucho por delante, pues estarán recorriendo España durante todo este año, llegando a Badajoz el 27 de junio.

CARTEL "50 + 1" LAS VENTAS / Live Las Ventas

Su salto al estrellato

Durante todo el programa, el trío mantuvo una conversación amena con un toque nostálgico con Pablo Motos, en la que no podía faltar hablar de sus orígenes humildes y su infancia en Extremadura. Los hermanos Salazar se criaron en una casa humilde cerca de la Plaza Alta de Badajoz, una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. Juan Salazar siempre ha sostenido que a pesar de haberse tenido que mudar a Madrid cuando eran muy pequeños, Badajoz siempre ocupará una parte muy grande de su corazón, pues fue Extremadura donde pasaron su infancia.

Plaza Alta de Badajoz / Ayuntamiento de Badajoz

Una vez en Madrid, su suerte cambió completamente; pasaron de vivir en condiciones "inhumanas" en una chabola de madera en Puente de Vallecas, y con apenas dinero para comida ni para agua, a que la suerte les sonriera. Don Juan de Málaga le extendió a Jose un choque de 5.000 pesetas (30,05 €) tras escucharle cantar, seguido de otro cheque con valor de 300.000 pesetas (1803,04 €) para que le enseñara donde vivían. Sin duda alguna, aquel hombre les cambió la vida.

Tradición y Modernidad sí van de la mano

Siguiendo con el toque nostálgico, el trío, especialmente Juan, recordó con gran orgullo el homenaje que les hizo Rosalía en la Gala de los Goya (2019), donde cantó "Me quedo Contigo". Los tres coincidieron en que quedaron fascinados con su interpretación, y en especial con sus coros. Y de una forma más distendida, no perdieron la oportunidad de "reclamar" un Latin Grammy como reconocimiento a toda su trayectoria. "A ver si nos lo dan ahora. Queremos hacer una petición general, que nos den un Grammy, nos lo merecemos", añadía el trío.

Y en esa misma línea, siguieron mencionando a algunos de los cantantes que sostienen el panorama musical urbano en España, como pueden ser Juan Magán u Omar Montes; porque a pesar de ser un grupo célebre de la década de los 80/90, el trío demostró que las nuevas generaciones casan muy bien con las no tan nuevas, prueba de ello fue el anuncio de que una versión bachata de su mítico tema "Me quedo Contigo" junto a Juan Magán estaba en camino.

Tras una entrevista llena de anécdotas, y curiosos gustos culinarios, pusieron el broche de oro interpretando "Dame Veneno", rememorando una de las tantas canciones que forman parte de la banda sonora de toda infancia española, independientemente de la generación a la que se pertenezca.

Su paso por "El Hormiguero" dejó claro que, más allá de tendencias, hay trayectorias que permanecen. Y la de Los Chunguitos es, sin duda, una de ellas.