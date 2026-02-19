Nace 'Digitaliza tu PYME', el programa público que ayuda a la transformación de las empresas extremeñas
Las personas interesadas pueden consultar la agenda completa de actividades formativas y reservar su plaza a través de Extremadura Empresarial
David Martín
La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de Extremadura lanza el programa de formación ‘Digitaliza tu PYME’, una iniciativa destinada a empresas y profesionales de la región para facilitar la incorporación de herramientas digitales en su actividad diaria.
El proyecto, que se desarrollará entre marzo y julio, combina webinars, cursos semipresenciales y formación online en formato MOOC, con el objetivo de mejorar la competitividad, optimizar procesos y ampliar oportunidades de negocio en el entorno digital. La transformación tecnológica es clave para que las empresas extremeñas adapten sus modelos de negocio a las nuevas demandas del mercado y refuercen su competitividad.
La oferta formativa consta de tres modalidades complementarias: 10 webinars de dos horas sobre comercio electrónico, ciberseguridad, fiscalidad del e-commerce, publicidad en redes sociales, atención y fidelización digital, internacionalización y automatización de procesos; tres cursos semipresenciales de 22,5 horas, que combinan formación online con una jornada presencial para intercambio de experiencias y asesoramiento especializado; y tres MOOCs de 22,5 horas sobre inteligencia artificial, herramientas de digitalización y gestión del trabajo autónomo, con contenidos flexibles en vídeo, lecturas y foros de interacción.
Destinatarios
El programa está dirigido preferentemente a empresas con centro productivo en Extremadura, personas empresarias y profesionales interesados en avanzar en la digitalización de sus negocios, así como a equipos directivos y personal clave en áreas de marketing, comercial o TIC.
‘Digitaliza tu PYME’ se enmarca en el proyecto RED PAE TRANSFRONTERIZA, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, y refuerza el compromiso de la Junta con la modernización del tejido productivo y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
