USO pide medidas concretas que garanticen la estabilidad de las plantillas del Infoex

La Unión Sindical Obrera (USO) ha advertido de que seis meses después del incendio de Jarilla y pese a los anuncios realizados tras la tragedia, la situación del Plan INFOEX "continúa generando una profunda preocupación" entre los bomberos y bomberas forestales, en referencia a los problemas estructurales del operativo que, según indica el sindicato, no se han resuelto.

USO ha señalado que, aunque 138 plazas eventuales han sido transformadas en puestos de carácter anual, las jubilaciones previstas (cerca de un centenar antes de la próxima Época de Peligro Alto) no se están cubriendo con la agilidad necesaria. Según ha indicado, no existe un calendario claro de nuevos procesos selectivos ni medidas concretas que garanticen la estabilidad de las plantillas, una situación que "genera incertidumbre y compromete la capacidad de respuesta ante futuras emergencias".

El sindicato se refiere a pérdida de atractivo

El sindicato también ha apuntado a la pérdida de atractivo del puesto de Bombero Forestal. El salario de entrada, cercano al Salario Mínimo Interprofesional, unido al elevado riesgo físico y psicológico del trabajo, dificulta "tanto la captación de nuevos aspirantes como la permanencia del personal cualificado". Como ejemplo, ha señalado que la ratio de aspirantes por plaza en la categoría de Bombero Forestal Conductor es significativamente inferior a la de otras categorías de la Administración.

USO en la rueda de prensa de este jueves en Cáceres. / Cedida

Además de la falta de efectivos, la organización ha denunciado la inexistencia de un plan formativo integral, la paralización de la actualización de las normas de organización y funcionamiento, la ausencia de simulacros coordinados con otros servicios de emergencia y deficiencias en el servicio logístico. A ello ha sumado centros de trabajo obsoletos y carencias en materia de prevención frente a los riesgos derivados del humo de los incendios, pese a los requerimientos de la Inspección de Trabajo.

Medidas propuestas

Entre las medidas que considera inmediatas y viables, USO ha reclamado la convocatoria de un nuevo proceso de promoción interna que permita a los peones del Grupo V acceder a la categoría de Bombero Forestal. El sindicato ha defendido que estos trabajadores acumulan años de experiencia en el operativo y que facilitar su promoción supondría un reconocimiento profesional justo.

Pese a estas limitaciones, USO ha subrayado que las unidades del Infoex han demostrado una capacidad de respuesta "extraordinaria", actuando incluso en emergencias más allá del ámbito forestal y consolidándose como un recurso esencial para el medio rural extremeño. No obstante, ha advertido de que ese compromiso profesional no puede servir de excusa para mantener una estructura que, en su opinión, necesita una modernización urgente.

Reivindicaciones

El sindicato ha considerado imprescindible abordar una reforma profunda del modelo, con planificación real de jubilaciones, procesos selectivos ágiles, mejora de las condiciones salariales, formación continua e integración operativa efectiva bajo Protección Civil y 112.

"El incendio de Jarilla no puede quedarse en discursos ni reconocimientos simbólicos", ha afirmado USO, que ha defendido que Extremadura no puede afrontar el próximo verano con las mismas debilidades estructurales y ha reiterado su compromiso con la defensa de la dignidad y la seguridad del colectivo de bomberos y bomberas forestales.