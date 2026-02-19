El PSOE critica el "sectarismo" de la Junta al destinar todos los fondos para espacios deportivos a municipios del PP

"Política de chinchetas" ha sido la frase con la que se ha referido el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea a la gestión del gobierno de la Junta de Extremadura en funciones tras la publicación en el DOE (Diario Oficial de Extremadura) de las subvenciones directas para infraestructuras deportivas de 2025.

Los socialistas lamentan que se haya "abandonado la neutralidad institucional para entregarse a un sectarismo que rompe con la igualdad entre municipios" e indican que la "totalidad" de los municipios beneficiados por estas ayudas están gobernados por el Partido Popular, con la única excepción de Malpartida de Cáceres, cuyo alcalde perteneció a las filas 'populares' hasta su condena por violencia de género. "Estamos ante un sectarismo institucionalizado en el que el PP pincha en el mapa donde gobiernan los suyos e ignora deliberadamente al resto de la ciudadanía", ha apuntado el diputado socialista Aitor Vaquerizo.

Asimismo, ha advertido de que el Ejecutivo en funciones ha convertido la "excepcionalidad" en su "modo de hacer política" y ha afirmado que "la concesión directa, sin convocatoria pública ni transparencia, no puede ser la herramienta para construir una red clientelar a costa del dinero de todos". Para el diputado, este reparto responde a una "estrategia de premio y castigo" según el color político del ayuntamiento, indica el PSOE de Extremadura en una nota de prensa.

En este sentido, el PSOE ha exigido que se recupere la gestión basada en la cohesión territorial y la justicia social, abandonando la "lógica de trinchera" que "divide a los extremeños en ciudadanos de primera y de segunda" según su voto. "El dinero público no es un botín para premiar a los amigos políticos, es un derecho de cada extremeño y extremeña", ha apostillado Vaquerizo, instando a la presidenta en funciones, María Guardiola, a "dejar de gobernar para su partido y empezar a hacerlo para la región".

Finalmente, el grupo socialista ha apelado al PP y a Vox para que se "dejen de líos" y constituyan un gobierno en la región que posibilite el "funcionamiento normal de las instituciones y permita ejercer, de una vez por todas, el control al Ejecutivo".