Actuar como animales: ¿una nueva moda?

Recientemente, las redes sociales se han plagado de vídeos y fotos de personas con máscaras de animales y comportándose como tal, pero ¿a que se debe este fenómeno? ¿Es una nueva moda que con el paso del tiempo desaparecerá o conseguirá calar y mantenerse? Esta comunidad se hace llamar "therian" y es mucho más grande de lo que parece, consiguiendo conectar a miles de personas de diferentes partes del mundo, llegando incluso a hacer quedadas.

Origen

"Therian" proviene del término inglés "therianthropy", que a su vez deriva de la combinación de los términos griego θηρίον (therion), que significa bestia o animal salvaje, y ἄνθρωπος (ánthropos), que significa ser humano.

La "Teriantropía" no es un concepto que haya surgido recientemente, es tanto como un concepto mitológico que ya se usaba para referirse a la habilidad de los seres humanos para adoptar forma animal, ya sea de forma total o parcial, como una idea que siempre ha estado presente en la tradición oral de muchas tribus y clanes.

"Therian" se usa para designar a un individuo, generalmente a un adolescente, que siente una conexión espiritual y física con un animal en específico y que identificándose como tal, adopta un comportamiento puramente animal, llegando a andar a cuatro patas e incluso gruñir; la mayoría de ellos se identifican con animales pertenecientes a la familia de los cánidos, ya sean como un gato, perro o lobo. A diferencia de los "furries", que consideran que adoptar un comportamiento animal es un hobby, esta comunidad lo considera un estilo de vida, como un acto intrínseco en ellos y no un acto voluntario.

Debate y controversia

Las comunidades "therians" no son una cosa del 2026, ya surgieron por primera vez en la década de los 90 con la aparición de foros en los que los internautas compartían sus experiencias identificándose como animales y, ya sea porque ha generado interés o por mofa, recientemente han vuelto a ser orden del día después de volverse viral en redes sociales. Tras haberse dado casos en los que miembros de esta comunidad han llegado a morder a personas, se ha reabierto el debate de si son solo adolescentes experimentando en plena etapa de autodescubrimiento o si debería saltar la voz de alarma.

Especialistas advierten de lo peligroso de la situación, pues lo preocupante no es que se comporten como animales, sino lo que se esconde detrás: desde problemas psicológicos a un fuerte deseo de escapar de la realidad. Pues este tipo de comunidades han resurgido en un momento en el que la juventud se encuentra más perdida que nunca y donde el sentido de pertenencia se encuentra muy difuso.