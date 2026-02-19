Estado del tráfico
Cuatro carreteras extremeñas presentan incidencias a primera hora de este jueves
Todas están afectadas por obstáculos fijos, según la Dirección General de Tráfico (DGT)
Cuatro carreteras de Extremadura presentan incidencias por obstáculos fijos a primera hora de la mañana de este jueves, 19 de febrero, según los avisos registrados por la Dirección General de Tráfico (DGT) hasta las 9.00 horas. Las vías afectadas son las siguientes:
- La carretera BA-160 en el km 0.302 en Zafra sentido creciente de la kilometración
- La carretera EX-108 en el km 42.987 en Malpartida de Cáceres sentido creciente de la kilometración
- La carretera EX-107 en el km 39.593 en Alconchel sentido creciente de la kilometración
- La carretera N-523 en el km 87.216 en Badajoz sentido creciente de la kilometración
Nueva borrasca
Cabe recordar que actualmente una nueva borrasca está instalada en la Península Ibérica. Por ello, la comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil dispersa a primeras horas, más probable en el extremo norte, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Asimismo, la cota de nieve se situará a unos 900-1.100 metros, y se acumulará alguna helada débil en las cotas más altas de montaña. Por este motivo, se recomienda una mayor precaución en las carreteras.
