Unidas critica los precios que las empresas "imponen al tomate" en Extremadura y exige a la Junta que interceda

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado este jueves en una reunión con agricultores de Vivares los precios que las empresas “imponen al tomate”, precios que como ha señalado “están muy por debajo de los costes de producción”. De Miguel ha recordado además que están “incumpliendo de manera flagrante la ley de cadena alimentaria” y ha lamentado que la Junta de Extremadura “no sólo no sanciona a estas empresas sino que no mueve ni un dedo, ni haga intermediación”.

Irene de Miguel ha señalado que es algo sí se está haciendo en otras comunidades autónomas, “para intentar llegar a acuerdos en los que los agricultores no vean que se les está estafando, que se está abusando”.

De Miguel ha señalado que tanto el tomate como la agricultura “tienen que ser rentables para que pueda haber relevo generacional”, una rentabilidad que como ha recordado está siendo un “problema, con unos márgenes enormes por parte de la industria y de las empresas de fitosanitarios”.

La líder de Unidas por Extremadura ha interpelado a la Junta de Extremadura que es como ha recordado quien “debería tomar cartas en el asunto, no hacerlo es ponerse del lado de quienes están abusando de nuestros tomateros, de nuestros agricultores”. Además, de Miguel ha indicado que la ley de cadena alimentaria está “para cumplirla y es una herramienta indispensable”, no hacerlo, ha indicado, “es culpa de gobiernos autonómicos que miran hacia otro lado”.

De Miguel ha puesto en valor en su intervención el cooperativismo señalando que “que los agricultores estén en cooperativas puede ser una manera de protegerlos y de blindar esos precios y esa rentabilidad”. En este sentido, para la líder de Unidas por Extremadura es fundamental “incentivar el cooperativismo” que como ha recordado es “una seña de identidad de nuestro campo”. De Miguel ha añadido que la Junta de Extremadura está también “dando la espalda” a este sector. “Cuando hablan de que son los grandes defensores del campo, no sé a quién defienden. Sé que a la agricultura social y familiar y los cooperativistas, no”, ha sentenciado.

Noticias relacionadas

Sobre los tratados internacionales

Irene de Miguel además ha señalado que los últimos tratados internacionales que se están firmando “aumentan esa desventaja con otros productos de países que se producen en otras condiciones”. Sobre las cláusulas espejo ha recordado que decir que “tenemos que estar contentos porque se van a poner en marcha, es engañar a los agricultores porque no hay suficientes inspecciones en puerto”. Sobre Mercosur, De Miguel ha recordado que “estamos totalmente en contra de la firma de este tratado porque va a hundir aún más a nuestra agricultura familiar”.