El Abono Único ya permite viajar en los nuevos trenes Badajoz-Cáceres y autobuses por 60 euros al mes

El Abono Único impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya puede utilizarse en los nuevos servicios de Altas Prestaciones entre Badajoz y Cáceres, así como en el resto de trenes de Media Distancia de Renfe. La medida, operativa desde enero, permite a los viajeros desplazarse de forma ilimitada durante 30 días por 60 euros (30 euros para menores de 26 años).

El título, nominativo e intransferible, está orientado especialmente a quienes realizan trayectos frecuentes por motivos laborales o académicos. Los nuevos horarios de la conexión Badajoz-Cáceres han sido diseñados precisamente para facilitar esa movilidad cotidiana.

Cómo funciona el abono

El Abono Único puede adquirirse a través de la web de Renfe, en máquinas de autoventa y en los canales habituales de Media Distancia y Cercanías. Para su emisión es necesario facilitar DNI o NIE, teléfono móvil y correo electrónico. En el caso de los menores de 26 años, deben registrarse previamente en la web del Ministerio.

El abono permite utilizar todos los servicios de Media Distancia del país y los núcleos de Cercanías, además de los autobuses de titularidad estatal. Si se adquiere a través de Renfe y se quiere viajar en autobús, el usuario recibe un código que debe introducir al comprar el billete por carretera, sin coste adicional. El mismo sistema funciona a la inversa cuando el abono se compra con un operador de autobús y se desea viajar en tren.

Para los trayectos en Media Distancia es necesario formalizar previamente el billete en los canales habituales de Renfe, asociando el código del Abono Único. En Cercanías, ese código permite recargar la tarjeta Renfe&Tú en máquinas o taquillas.

Medidas antifraude y bloqueos

La normativa establece que no pueden formalizarse viajes en dos o más trenes consecutivos en el mismo sentido si entre la salida del primero y la del segundo hay menos de 180 minutos o menos del triple del tiempo de viaje.

El abono puede ser bloqueado si lo utiliza una persona distinta al titular, si no se cancela una reserva con al menos 60 minutos de antelación o si no se realiza el viaje formalizado en tres ocasiones. En caso de bloqueo, el usuario pierde el derecho a devolución del periodo no utilizado, no puede adquirir otro Abono Único durante 60 días y se retira el Código de Registro Joven o Niño asociado.