Adenex estudiará todas las vías para evitar que las Zepas extremeñas queden "desprotegidas"

La asociación conservacionista ADENEX advierte de que que la protección de las Zonas de Especial Protección para las Aves (Zepas) en Extremadura es un “activo estratégico” que no puede “ir hacia atrás” y anuncia que estudia todas las vías jurídicas y administrativas disponibles para garantizar el principio de no regresión ambiental y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa europea en la región.

La entidad enmarca su posicionamiento después de que en las últimas semanas se planteen modificaciones de límites y ajustes normativos que afectan a Zepas y a espacios integrados en la Red Natura 2000 en Extremadura. En este contexto, pide abrir una reflexión pública sobre el proceso.

ADENEX reconoce que en el mundo rural existe un debate real sobre el alcance de la protección ambiental y defiende que debe escucharse, al sostener que la conservación no puede hacerse de espaldas a quienes viven y trabajan el territorio. Al mismo tiempo, subraya que Extremadura construye durante décadas un modelo ligado a su patrimonio natural y afirma que la biodiversidad y los espacios protegidos no son un obstáculo, sino un elemento que genera empleo, turismo de calidad y proyección europea.

Riesgo de retroceso

La organización muestra su preocupación por que las modificaciones recientes supongan, en la práctica, una reducción progresiva de superficie protegida o una flexibilización del régimen previamente establecido. A su juicio, el modelo cambia cuando una protección clara se sustituye por autorizaciones evaluables caso por caso.

ADENEX recuerda que el ordenamiento jurídico europeo recoge el principio de no regresión ambiental, por el que el nivel de protección alcanzado no debe reducirse sin una justificación científica sólida y excepcional. En este punto, señala que en Extremadura este principio ya recibe respaldo de los tribunales y cita el caso de los Llanos de Cáceres, donde se anula una modificación urbanística que pretende permitir la instalación de macroplantas fotovoltaicas en suelo protegido, al entender que no puede rebajarse el nivel de protección sin una motivación reforzada.

“Actualizar no puede equivaler a debilitar”

La entidad afirma que no defiende la inmovilidad normativa y que los planes deben actualizarse cuando sea necesario, pero insiste en que “actualizar no puede equivaler a debilitar”. También liga el debate a la necesidad de actividad, estabilidad y seguridad jurídica en el territorio, al considerar que, precisamente por eso, es fundamental que las reglas sean claras y no se reduzcan garantías construidas durante décadas.

Transparencia y gestión

ADENEX reclama que las decisiones que afectan a la Red Natura 2000 no se aborden como meros ajustes técnicos y pide información accesible, base científica clara y diálogo con la sociedad civil y las organizaciones implicadas. Además, defiende que la conservación requiere gestión e inversión pública y que, si un espacio pierde valor, conviene analizar si se invierte lo suficiente en su cuidado y seguimiento. En su opinión, la solución no pasa por reducir la protección, sino por reforzar su cuidado.

La organización concluye que Extremadura compite por la calidad de su territorio y su riqueza natural y advierte: “Lo que ha costado décadas construir no debe ponerse en riesgo paso a paso”.