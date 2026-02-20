La Creex carga contra la subida del SMI pactada por el Gobierno y los sindicatos: “Se decide sin contar con las empresas” y con "datos irreales"

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), como organización que representa a empresas y autónomos en la región, se ha sumado al rechazo expresado por CEOE y Cepyme ante la “escenificación” del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La patronal sostiene que la decisión se ha adoptado “sin buscar un acuerdo” con las organizaciones empresariales, tanto en el fondo como en la forma.

El secretario general de la Creex, Javier Peinado, cuestiona la justificación de la subida basada en alcanzar el 60% del salario medio. Según expone, los datos empleados por la comisión de expertos del Ministerio están “en entredicho” y han sido puestos en duda por el Instituto de Estudios Económicos, que —afirma— ha utilizado cifras oficiales para un cálculo distinto. Peinado mantiene que la recomendación europea “ya estaría cumplida” y que en Extremadura ese porcentaje se habría superado “con mucha mayor amplitud”.

Diferente rasero

La Creex también critica lo que considera una incoherencia del Ejecutivo al fijar el incremento. Peinado recuerda que la propuesta trasladada a la negociación por CEOE y Cepyme fue del 1,5%, el mismo porcentaje que, según señala, el Gobierno ha aprobado para los empleados públicos. “¿Cómo es que sirve para ellos y para el sector privado no?”, plantea el dirigente empresarial extremeño.

En esa línea, la organización empresarial insiste en la necesidad de revisar el impacto en los contratos públicos vigentes. A su juicio, si una empresa concurrió a una licitación con unas condiciones y costes concretos, un aumento unilateral del SMI altera el equilibrio económico del contrato. La Creex reprocha que el Gobierno rechace la desindexación o revisión de esos contratos “para ajustar a la nueva situación”.

“Efecto dominó”

Peinado advierte además de un doble efecto que, en su opinión, acompañará a la subida del SMI. Por un lado, apunta al “efecto dominó” en la negociación salarial: si aumenta el sueldo de los puestos con menor valor añadido, otras categorías podrían reclamar incrementos, elevando costes y presionando al alza la inflación. Por otro, considera que el nuevo SMI, sumado a cuotas sociales e impuestos, puede convertirse en un freno para la contratación de colectivos vulnerables. La CREEX alerta de que el SMI puede actuar como “barrera de entrada” al empleo, especialmente para jóvenes y mujeres.

Noticias relacionadas

Más allá del contenido, la patronal pone el foco en el procedimiento y en el papel del diálogo social. Peinado subraya que ya se acumulan seis años —según su visión— en los que no se tiene en cuenta a las organizaciones empresariales en decisiones con impacto directo en la negociación colectiva. La Creex califica esta dinámica como “un nuevo golpe” a una fórmula que durante 45 años ha sido clave para la estabilidad y la paz social en España.