Denuncian que el 87% de Extremadura queda fuera del plan de ayudas extraordinarias del Gobierno por las inundaciones

Las organizaciones agrarias Apag Extremadura Asaja y Asaja Extremadura, representadas por sus presidentes, Juan Metidieri y Ángel García Blanco, respectivamente, han mostrado este viernes en rueda de prensa su malestar tras la publicación del Real Decreto de ayudas extraordinarias para explotaciones agrarias afectadas por las borrascas en Extremadura y Andalucía.

Metidieri ha sido duro al valorar el alcance del decreto: “De los 388 municipios de Extremadura, tan solo 53 se van a ver beneficiados. Es decir, el 87% del territorio se queda sin atender. Algo que nos parece más que injusto”. “¿Llovía más en esos 53 municipios que en los 335 restantes?”, ha preguntado, reclamando criterios transparentes y coherentes para medir los daños.

Desde Apag Extremadura Asaja sostienen que se ha aplicado “una vara de medir que no entendemos” y advierten de que el recorte territorial no se corresponde con la realidad vivida en el campo. “No se puede excluir a la inmensa mayoría de Extremadura cuando las lluvias han afectado de manera tan amplia”, remarcan, insistiendo en que el decreto nace “cojo” y con riesgo de dejar sin oxígeno a numerosas explotaciones.

Sobre las tres líneas de ayudas previstas, Metidieri ha alertado de un punto que, a su juicio, lo cambia todo: “La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente”. “Si el crédito no es suficiente, las ayudas no están garantizadas”, ha recalcado, sembrando dudas sobre la efectividad real del anuncio.

Precedente

El presidente de la organización ha recordado además un precedente que mantiene en guardia al sector: en 2023 se publicó en el BOE una ayuda de 370 millones de euros para cultivos permanentes de la que, aseguran, “a día de hoy, no hay absolutamente nada”. “Esperemos que esto no se convierta en el timo de la estampita”, ha advertido, en un contexto que describe como “especialmente difícil” para los agricultores y ganaderos extremeños.

Zonas gravemente afectadas sin ayudas

Las organizaciones agrarias han puesto ejemplos concretos de comarcas y producciones que, según su denuncia, quedarían fuera del mapa de ayudas pese a presentar daños relevantes. “En estas áreas, a día de hoy, la ayuda es cero”, insisten. Entre ellas citan la Campiña Sur, donde prevén pérdidas importantes en cereales; zonas de aceituna tardía como Monterrubio, La Serena, La Siberia y parte de la zona centro; y fincas perjudicadas por desembalses en la cuenca del río Guadiana, que han provocado daños en explotaciones cercanas.

Piden retirar el decreto y rehacerlo

Apag Extremadura Asaja y Asaja Cáceres solicitan la retirada del Real Decreto y la elaboración de un nuevo texto que incluya a todos los municipios en los que se hayan producido daños por precipitaciones y desembalses. “Donde ha habido daños, deben recogerse todos”, sostienen, rechazando que se establezcan municipios de “primera y segunda” en el acceso a medidas extraordinarias.

También han expresado preocupación por la actuación de la Consejería de Agricultura, que está recopilando datos de daños mediante una herramienta habilitada para ello. “No puede convertirse esto en un mero observatorio de daños: hace falta presupuesto y voluntad clara de atender las necesidades”, alertan, reclamando que la recogida de información vaya acompañada de compromisos económicos y plazos.

Aseguran que estarán “muy vigilantes” tanto con el cumplimiento de las ayudas en los municipios incluidos como con la reclamación de apoyo para las zonas excluidas. “La situación en el campo extremeño es crítica por las lluvias de enero y febrero y por los desembalses que han agravado los daños”, concluyen, sin descartar nuevas acciones si el Gobierno no rectifica.

Respuesta del delegado

Frente a ello, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha querido destacar este viernes el “compromiso del Gobierno de España”, al ser la primera administración que ha sacado una normativa “con un importante volumen de ayudas, que otras instituciones perfectamente pueden completar”, y ha recordado la “preocupación” con la que estos días han recorrido zonas afectadas tanto la Secretaría de Estado de Agricultura como el propio delegado.

Quintana ha precisado que “todos los municipios de la región están incluidos en las ayudas tanto a la recuperación de instalaciones municipales como de instalaciones de dominio público, como caminos”. Respecto a los cultivos, ha incidido en que los que aún no se han sembrado “no pueden haber tenido daños". “Las infraestructuras de riego sí puede incluirse, los caminos…, pero no el cultivo que no está aún en el campo”.

Respecto a los que sí han resultado afectados, Quintana asegura que son los que ha trasladado Agroseguro y pertenecen a los municipios que recoge el decreto. “Los agricultores lógicamente tienen que tener su Agroseguro, al que el Estado además aporta 300 millones de euros para que la cuota se rebaje al agricultor”. Si en los próximos días esta entidad comunica más datos de cultivos afectados, “lógicamente se tendrán en cuenta”, ha concluido.