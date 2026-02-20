Extremadura ofrece formación digital en familia para generar hábitos positivos y reducir riesgos

La Consejería de Salud y Servicios Sociales, a través de la Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, ha organizado las jornadas de sensibilización del Programa de Formación en Competencias Digitales para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, que se celebrarán los días 21 y 28 de febrero en Mérida y Cáceres, respectivamente.

La iniciativa se integra en el programa estatal "Competencias Digitales para la Infancia" (CODI), financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y orientado a reforzar la formación en competencias digitales básicas de menores en contextos de vulnerabilidad social y/o familiar.

Un programa que ya ha llegado a miles de menores

Según ha indicado la Junta, el programa CODI ya ha beneficiado a más de 5.000 niños y adolescentes en acciones vinculadas a la prevención y a la mejora de sus aptitudes digitales. Su desarrollo se ha extendido por las provincias de Badajoz y Cáceres, con el objetivo de hacer llegar la formación al conjunto de la población extremeña.

## Plan Digital Familiar en casa

Con estas nuevas jornadas, la Consejería ha buscado fomentar y poner en valor el Plan Digital Familiar, al que ha definido como una herramienta clave para promover un uso seguro, responsable y equilibrado de la tecnología en el entorno doméstico.

## Talleres para familias y menores

Las actividades se han diseñado para la participación conjunta de núcleos familiares y menores, en un espacio práctico de aprendizaje, reflexión y diálogo. En este marco, se formará a las familias para gestionar el ecosistema digital con criterio, generar hábitos positivos, identificar oportunidades y riesgos, y construir acuerdos familiares coherentes sobre el uso de dispositivos y contenidos.

## Prevención de la violencia digital

La programación incluirá además pautas y recursos para que las familias acompañen de forma activa y consciente el desarrollo digital de sus hijos e hijas, con especial atención a la prevención de la violencia digital. Con este planteamiento, la Consejería ha defendido que se pretende dotar a los hogares de conocimientos y herramientas para relacionarse con el mundo digital de manera sana, saludable y segura.