Extremadura, la región donde más cuesta comprar casa en solitario: se necesitan 10 años de sueldo

Extremadura es la región donde mayor esfuerzo salarial se necesita para comprar una casa en solitario, con 10,07 años de sueldo bruto para adquirir una vivienda promedio. Por territorios, el esfuerzo salarial para acceder a una vivienda varía de forma significativa según el territorio, con País Vasco como la comunidad donde menos años de salario bruto se requieren para pagar una vivienda media, situada en torno a 2.650 euros por metro cuadrado, con 7,12 años de sueldo íntegro. Le siguen la Comunidad de Madrid (7,40 años) y Navarra (7,64 años).

Canarias (9,92 años) y Castilla-La Mancha (9,58 años) completan junto a Extremadura el grupo de territorios con mayores dificultades de acceso, lo que refleja una brecha de hasta tres años de salario entre comunidades, según un reciente informe de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

Datos nacionales

Mientras, a nivel nacional, comprar una vivienda en solitario en España supone dedicar entre ocho y nueve años de sueldo íntegro para lograrlo, frente a los algo más de cuatro años de salario conjunto que debe dedicar una pareja para hacer frente al pago de una vivienda, según el informe.

Los hombres solteros necesitan destinar de media 7,85 años de su salario bruto anual para adquirir una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en España, mientras que en el caso de las mujeres solteras el esfuerzo es de 9,32 años de sueldo, lo que evidencia que la brecha salarial se traslada de forma directa al acceso a la vivienda en propiedad.

"Un reto"

"El acceso a la vivienda se está convirtiendo en un reto para muchos ciudadanos y, en especial, para quienes compran solos. No se trata únicamente del precio, sino de la capacidad real de ahorro y de la estabilidad de los ingresos", ha afirmado la directora de Financiación Hipotecaria de UCI, Lorena Zenklussen.

En contraste, las parejas reducen de forma notable el esfuerzo necesario para comprar vivienda. De media, necesitan destinar 4,26 años de su salario conjunto para hacer frente al coste total de una vivienda, prácticamente la mitad del tiempo requerido por una persona soltera.

Solo dos de cada diez en solitario

Según UCI, el mercado residencial se caracteriza por el predominio de la compra en pareja. En concreto, el 74 por ciento de los compradores adquiere su vivienda con otra persona, frente a un 19,5 por ciento que lo hace en solitario.

Dentro del grupo de compradores que adquieren vivienda con otra persona, las parejas con hijos concentran el 49% de las compraventas, seguidas de las parejas sin hijos (26 por ciento). Por su parte, las familias monoparentales representan en torno al 5 por ciento del total de operaciones, lo que refleja la distinta capacidad de acceso a la vivienda en función de la estructura del hogar y del nivel de ingresos.