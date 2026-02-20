La Junta defiende que planifica la época de peligro alto con "más medios que nunca"

La Junta de Extremadura ha respondido al sindicato USO asegurando que el Plan Infoex está planificando la época de peligro alto de incendios forestales con "total normalidad" y "más medios que nunca", tanto humanos como materiales.

El Ejecutivo regional ha destacado que, en concreto, 138 bomberos forestales, antes contratados solo de junio a noviembre, ahora lo estarán durante todo el año. Además, se han incorporado 43 vehículos nuevos, entre los que se incluyen ocho camiones autobomba, siete bulldozers, seis cabezas tractores, seis plataformas (para formar góndolas) y once pick-up.

Nuevas incorporaciones y recursos

Para la próxima campaña, se sumará un nuevo avión anfibio, el cuarto en la región.

La Junta también ha subrayado que se está cumpliendo lo establecido en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Plan Infoex, aprobado en junio con el acuerdo de todos los sindicatos presentes en la mesa negociadora.

Cumplimiento de reivindicaciones históricas

Asimismo, el Ejecutivo ha resaltado la creación de los complementos de disponibilidad y de jefatura de retén, así como las plazas de segunda actividad.

En cuanto a las jubilaciones, asegura que se están cubriendo conforme a lo previsto.

El Gobierno regional responde así a USO, que ayer ofreció una comparecenca para pedir que se resulevan problemas estructurales del operativo, como la cobertura ágil de las las jubilaciones previstas y la "pérdida de atractivo" del puesto debido a "salarios próximos al SMI".