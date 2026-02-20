La Plataforma por el Desdoblamiento de la N-430 denuncia el "riesgo constante" debido al estado del firme

La Plataforma por el Desdoblamiento de la N-430 se ha dirigido por escrito al Ministerio de Transportes para solicitar la pronta intervención y la reparación de la carretera nacional en el tramo comprendido entre Puebla de Don Rodrigo y Ciudad Real, ante el deterioro avanzado del asfalto.

En su petición, el colectivo ha descrito baches de considerable tamaño, grietas profundas, hundimientos y señalización deficiente, y ha señalado que esta situación supone un riesgo constante para conductores, peatones y transportistas. Según ha expuesto, el estado de la vía ha ocasionado daños materiales en vehículos y ha incrementado la probabilidad de accidentes de tráfico en un corredor que ha considerado de alto tránsito e importancia para la conectividad y el desarrollo económico.

Inspección y mantenimiento

La plataforma ha solicitado que se realice una inspección técnica “a la mayor brevedad” y que se programen los trabajos de reparación y mantenimiento correspondientes para recuperar las condiciones de seguridad del tramo.

En el mismo escrito, el colectivo ha reiterado su intención de mantener una reunión con responsables del Ministerio para conocer el estado de los estudios pendientes del proyecto de mejora de la N-430 entre Santa Amalia (Badajoz) y Ciudad Real, cuyo estudio informativo se formalizó en 2022 y se extiende entre los kilómetros 93 y 304. También aulude al proyecto de autovía entre Torrefresneda y Santa Amalia, dentro del corredor de la futura A-43.

Un vehículo en la A-43, que está ya construida a partir de Ciudad Real. / EL PERIÓDICO

La N-430 en EuroRAP

Según los datos del último informe EuroRAP (2022-2024), Extremadura cuenta con 25,61 kilómetros de carreteras estatales con riesgo elevado o muy elevado, concentrados en la N-5, N-432, N-630 y N-430. En el caso de la N-430, el documento ha identificado como tramo de riesgo elevado el comprendido entre los kilómetros 104,200 y 110 (provincia de Badajoz), donde se han registrado dos accidentes, con un fallecido y un herido grave, según la información recogida en el estudio.

Obras esperadas en la A-43

El Ministerio ha dado pasos administrativos para un tramo de la nueva A-43 entre Torrefresneda y Santa Amalia (unos 11 kilómetros, con dos carriles por sentido), un proyecto que se ha planteado como respuesta a una demanda sostenida por la peligrosidad de la N-430. El pasado octubre aprobó, una vez finalizada la Evaluación Ambiental Ordinaria, el expediente de información pública, el Documento Técnico y el Estudio de Impacto Ambiental, pasos previos para poder impulsar la aprobación del proyecto de trazado.

La actuación plantea una autovía de nuevo trazado de unos 11 kilómetros, con dos carriles por sentido, que discurrirá por los términos municipales de Guareña, Santa Amalia y Medellín, y cuya inversión estimada asciende a 78,31 millones de euros (IVA incluido). El inicio del recorrido se ha fijado en el enlace 316 de la A-5, a la altura de Torrefresneda, y conectará en su tramo final con la N-430 en el kilómetro 94,440, al este de Santa Amalia. El diseño contempla tres enlaces (con la A-5, con la N-430 mediante un semienlace en el km 4,515, y con la EX-206 en el km 8,810 mediante una glorieta a distinto nivel), además de la mejora de la intersección N-430–EX-206 con una glorieta a nivel (km 92,300 de la N-430) y la ejecución de varias estructuras, entre ellas siete pasos superiores, tres viaductos (uno sobre el río Búrdalo y dos sobre la glorieta del enlace con la EX-260) y un pórtico sobre el río Cagánchez, junto a diferentes elementos de drenaje transversal.