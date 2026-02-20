Repuntan los homicidios y malos tratos en Extremadura, mientras bajan las drogas y el robo en domicilios

Extremadura vuelve a situarse como la comunidad más segura del país, con una tasa de 34,6 delitos por cada mil habitantes, 15,8 puntos por debajo de la media nacional. Pero el balance anual de 2025 deja también cifras que rompen esa fotografía de estabilidad: el repunte de los delitos más graves contra la vida y el peor año de la violencia machista desde que existen registros en la región.

Cuatro asesinatos se investigan como crímenes por violencia de género, el último que se ha dado a conocer es el de una mujer de 29 años en Badajoz, cuyo cadáver fue hallado en septiembre tras el incendio de su vivienda. El caso ha sido remitido al Juzgado de Violencia sobre la Mujer al considerarse un asesinato machista.

El informe recoge además un incremento del 13,3% en los delitos por malos tratos en el ámbito familiar, con 350 hechos conocidos en 2025.

Homicidios y violencia machista

Los homicidios dolosos y asesinatos consumados han aumentado un 42,9% respecto a 2024. También han crecido los homicidios en grado de tentativa, un 3,6%.

Entre los últimos casos conocidos vinculados a delitos graves contra la vida figura la detención, el 22 de septiembre, de un vecino de Guareña acusado de disparar con una escopeta de caza contra dos jóvenes. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión por tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas.

Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria han aumentado un 17,6%, otra de las tipologías que crece dentro de la criminalidad convencional.

En conjunto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han registrado 36.333 infracciones penales, 1.686 más que en 2023, lo que supone un incremento del 4,9%. La criminalidad convencional aumenta un 3,8%, mientras que la cibercriminalidad lo ha hecho un 8,2%.

Robos con violencia y delitos patrimoniales

Los robos con violencia e intimidación han aumentado un 14,9%. Entre algunos de los últimos casos conocidos figura la detención, el 21 de noviembre, de un hombre de 37 años en Badajoz acusado de dos robos mediante el método del tirón. En uno de ellos, en la avenida del Perú, la víctima fue arrastrada durante varios metros para arrebatarle el bolso.

En conjunto, los delitos contra el patrimonio han aumentado un 3,9%, pasando de 22.649 en 2024 a 23.524 en 2025. No obstante, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones han descendido un 8%, y específicamente los cometidos en viviendas han bajado un 9,2%. Los hurtos también han disminuido un 5,3%. Las sustracciones de vehículos, por su parte, han aumentado ligeramente un 1,2%.

Entre los últimos casos conocidos en este ámbito figura la detención, el 29 de octubre, de un hombre en Cáceres como presunto autor de un robo con fuerza en un establecimiento comercial tras acceder al interior saltando una puerta de unos tres metros y forzar la salida con los efectos sustraídos.

Asimismo, en la madrugada del 29 de diciembre varios encapuchados sustrajeron la caja fuerte del conocido camión de los regalos instalado en el complejo Leo de Monesterio (Badajoz), un sorteo que reúne cada año a miles de compradores.

Tráfico de drogas y seguridad vial

Los delitos por tráfico de drogas han descendido un 5,1%. Entre los últimos operativos desarrollados figura la detención, el 23 de diciembre, de un vecino de Villafranca de los Barros acusado de utilizar su propio domicilio para la venta de sustancias estupefacientes tras una investigación de aproximadamente dos meses.

El 30 de diciembre, agentes de la Guardia Civil detuvieron en la zona de Navalmoral de la Mata a tres hombres tras la sustracción de un vehículo en la provincia de Toledo. Uno de ellos fue arrestado también como presunto autor de un delito contra la salud pública al portar cerca de 93 gramos de hachís y varias pastillas de metanfetamina ocultas en su chaqueta.

En cuanto a los delitos contra la seguridad vial, el balance refleja también una tendencia descendente.

Delitos sexuales y ciberdelincuencia

Los delitos contra la libertad sexual han descendido un 16,5%. Dentro de ellos, las agresiones sexuales con penetración han aumentado un 1,6%, mientras que el resto de delitos contra la libertad sexual han bajado un 20,5%. La cibercriminalidad, por su parte, ha aumentado un 8,2%. Las estafas informáticas han crecido un 8,4% y el resto de ciberdelitos, un 7,5%.

Entre los fraudes detectados durante el año en la región figura el de páginas falsas en redes sociales que suplantaban los perfiles del transporte público en Cáceres y Badajoz. Utilizaban imágenes reales de autobuses y logotipos de las empresas concesionarias para ofrecer supuestas tarjetas de viajes ilimitados por 2,95 euros y redirigían a los usuarios a páginas donde se solicitaban datos bancarios para efectuar cargos.

En el ámbito de los delitos relacionados con la pornografía infantil se enmarca la macrooperación desarrollada el 27 de junio contra la posesión, producción y distribución de material de explotación sexual infantil, en la que fue detenida una persona en la provincia de Cáceres junto a otras 60 en distintos puntos del país.

Noticias relacionadas

El balance refleja además un aumento del 4,7% en el esclarecimiento de infracciones penales y un incremento del 2,4% en el número de detenidos e investigados.